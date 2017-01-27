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Студенты Азербаджана получат бесплатный интернет-доступ

Проект запускает институт информационных технологий Национальной академии наук Азербайджана.

27 января 2017 11:39, Profit.kz
Рубрики: Соседи

Студентам азербайджанских ВУЗов скоро станет бесплатно доступен WiFi. Институт информационных технологий (ИИТ) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) планирует внедрить образовательный проект Eduroam. Студенты, пользуясь своими учетными записями, в зоне его действия смогут бесплатно выходить в интернет, передает Digital Report.

Сейчас сервис апробируется в структурных подразделениях НАНА. С его помощью научные сотрудники пользуются бесплатным доступом как на рабочих местах, так и в командировках. В ближайшее время возможности Eduroam будут представлены и в ВУЗах Азербайджана.

«Это позволит студентам использовать сервис, например, при посещении конференций в любом другом ВУЗе, где данный сервис активен. Сервис Eduroam имеет широкое распространение в европейских странах и доступен в залах ожидания аэропортов, железнодорожных вокзалов, в метро, в местах массового скопления людей. Аналогичную практику можно применить и в Азербайджане, где есть охват сети WiFi, и мы готовы оказать техническую поддержку в этом всем желающим структурам», — отмечают в ИИТ.

Создала образовательный роуминг Eduroam рабочая группа Трансъевропейской ассоциации научно-исследовательских и учебных заведений (TERENA). Основная цель сервиса — объединение сетевой инфраструктуры, тем самым обеспечивая единую связь между всеми научными и образовательными сетями.