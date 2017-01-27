Студенты Азербаджана получат бесплатный интернет-доступ

Проект запускает институт информационных технологий Национальной академии наук Азербайджана.

Студентам азербайджанских ВУЗов скоро станет бесплатно доступен WiFi. Институт информационных технологий (ИИТ) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) планирует внедрить образовательный проект Eduroam. Студенты, пользуясь своими учетными записями, в зоне его действия смогут бесплатно выходить в интернет, передает Digital Report.

Сейчас сервис апробируется в структурных подразделениях НАНА. С его помощью научные сотрудники пользуются бесплатным доступом как на рабочих местах, так и в командировках. В ближайшее время возможности Eduroam будут представлены и в ВУЗах Азербайджана.

«Это позволит студентам использовать сервис, например, при посещении конференций в любом другом ВУЗе, где данный сервис активен. Сервис Eduroam имеет широкое распространение в европейских странах и доступен в залах ожидания аэропортов, железнодорожных вокзалов, в метро, в местах массового скопления людей. Аналогичную практику можно применить и в Азербайджане, где есть охват сети WiFi, и мы готовы оказать техническую поддержку в этом всем желающим структурам», — отмечают в ИИТ.

Создала образовательный роуминг Eduroam рабочая группа Трансъевропейской ассоциации научно-исследовательских и учебных заведений (TERENA). Основная цель сервиса — объединение сетевой инфраструктуры, тем самым обеспечивая единую связь между всеми научными и образовательными сетями.