КазМунайГаз внедряет оплату посредством QR-кода

Пока новшество можно опробовать на одной АЗС в Астане, но в дальнейшем возможность считывания QR-кода будет распространена на всю сеть АЗС.

Смартфон в скором времени может стать средством оплаты в сети АЗС «КазМунайГаз». Компания в тестовом режиме внедряет систему оплаты по топливным картам через специально сгенерированный QR-код, загруженный на гаджет. Как сообщают представители компании, новшество уже можно опробовать в Астане на АЗС имени олимпийского чемпиона Серика Сапиева, расположенной по пр. Хусейн бен Талал около Есильского городского суда. В дальнейшем возможность считывания QR-кода будет распространена на всю сеть АЗС «КазМунайГаз».

QR-код (англ. quick response — быстрый отклик) — матричный код (двумерный штрих-код), применяемый для визуального кодирования информации, все активнее применяется в различных сферах — от маркировки зданий и продуктов до получения бонусов от магазинов или производителей.

Для держателей топливных карт «КазМунайГаз» QR-код можно создать через личный кабинет в мобильном приложении и на сайте Azskmg.kz, используя номер топливной карты. Сгенерированный QR-код может быть предъявлен на АЗС вместо карты — как в распечатанном виде, так и на экране мобильного устройства, смартфона или планшетного компьютера. Далее кассовая система запросит ввод подтверждающего PIN-кода. Все данные о клубной карте считываются при предъявлении QR-кода.