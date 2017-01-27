Назначен председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан»

Аблайхан Оспанов был единогласно избран советом директоров.

26 января состоялся совет директоров государственной корпорации «Правительство для граждан» под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Имангали Тасмагамбетова, в ходе которого совет директоров единогласно избрал Аблайхана Оспанова председателем правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Свою трудовую деятельность Аблайхан Оспанов начал в республиканском штабе молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел», затем работал в частных компаниях — прошел путь от менеджера проекта до начальника отдела управления проектами. В 2011 году перешел на государственную службу в Министерство внутренних дел РК. Работал в должности старшего инженера департамента технической службы, занимался координацией развития ИТ-проектов в МВД. Присвоено звание лейтенант полиции. Также работал заместителем директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации РК, заместителем председателя комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транспорта и коммуникаций.

В 2014 году назначен директором департамента по развитию электронных услуг и центров обслуживания населения. Занимался вопросами автоматизации и оптимизации государственных услуг и разрешительных документов, участвовал в разработке законопроекта «О государственных услугах», «О разрешительных документах и уведомлениях». Наряду с этим занимался развитием информационной системы «ЦОН», электронного правительства и внедрением мобильного правительства. В 2015 году назначен заведующим республиканской общественной приемной партии «Нур Отан». В апреле 2016 года назначен заместителем председателя правления АО «Центр развития города Алматы».