Технологические тренды 2017 года: уникальные новинки LG, меняющие реальность

В 2017 году мы сможем увидеть как продолжение ряда тенденций, так и абсолютно новые продукты, которые формируют мир вокруг нас.

Год от года происходят значительные перемены в мире инноваций, и темп изменений ускоряется с головокружительной скоростью. Предлагаем познакомиться с главными технологическими трендами 2017 года, которые позволят существенно изменить жизнь.

2016 год был богат событиями для индустрии потребительской электроники, с целым рядом захватывающих технологий. В 2017 году мы сможем увидеть как продолжение ряда тенденций, так и абсолютно новые продукты, которые формируют мир вокруг нас, улучшают его, чтобы удовлетворить потребности самых взыскательных потребителей.

В последнее время на первое место выходят возможности Умного дома, Интернета вещей и искусственного интеллекта (ИИ). По прогнозам Markets and Markets, к 2020 году рынок ИИ увеличится с 420 млн. долларов в 2014 году до 5,05 млрд долларов в 2020 году. Во всем мире наблюдается фантастический рост рынка «умных» вещей. Ежегодно все большее количество окружающих нас предметов будут получать встроенные чипы и датчики, благодаря чему ими можно будет управлять с помощью смартфона или других гаджетов. Кроме того, доступ в интернет начнут обеспечивать любые вещи, от смартфонов до пылесосов и холодильников. Главная тенденция заключается в переходе рынка «умных» вещей от автономного режима функционирования в системный. То есть гаджеты будут поддерживать связь между собой и приносить максимальную пользу владельцу и удобство использования. В скором будущем все гаджеты обзаведутся единым интерфейсом для взаимодействия между собой.

В первую неделю 2017 года, крупнейшие бренды представили собственные идеи и технологии на суд экспертов, потребителей в Лас-Вегасе на выставке Consumer Electronics Show (CES). Организованная Ассоциацией потребителей технологии (CTA) — CES привлекает в мире наиболее выдающихся бизнес-лидеров и новаторских мыслителей на форум, где рассматриваются ключевые тренды будущего. В общей сложности более 200 тысяч посетителей со всего мира отправились в Лас-Вегас, чтобы испытать уникальный опыт инноваций CES и увидеть технологии, которые будут определять наступающий год.

Технологический лидер LG Electronics получает свыше 90 наград и признаний на выставке CES 2017, среди которых — официальная награда Engadget CES «Лучшие из лучших», присужденная компании LG за линейку принципиально новых OLED 4K телевизоров LG SIGNATURE W7 в дизайн-формате «Изображение на стене» с поддержкой технологий DolbyVision, DolbyAtmos и Color Science Expertise от Technicolor. Эти устройства предназначены для крепления на стену. Толщина панелей составляет всего около 2,6 миллиметра. 4K UHD является следующим поколением технологий дисплеев высокой четкости для дома, предлагая потребителям невероятно захватывающий опыт просмотра с высоким качеством изображения по сравнению с существующими HD дисплеями. 4K UHD — один из главных трендов на CES 2017 года. Кроме того, совместимость с передовыми потоковыми услугами гарантирует, что зрители всегда будут иметь доступ к самому лучшему и актуальному контенту.

В рамках 21-й выставки CES компания LG была также отмечена Ассоциацией технологий потребительских товаров (CTA) за инновационность в категориях «Бытовая техника», «Системы домашних развлечений» и «Мобильные коммуникации».

Главной особенностью новой линейки техники для дома стало использование интеллектуальной технологии глубинного обучения LG Deep Learning. По задумке производителя, данная технология позволяет бытовым приборам лучше понимать своих пользователей путем сбора и изучения их образа жизни, совершенствуясь с течением времени. Так, робот-пылесос сможет лучше распознавать объекты, находящиеся в помещении, и реагирует на них соответствующим образом в зависимости от их типа. Он запоминает и учится обходить препятствия, не запутается в проводах и отличит человека от стула, попросив пользователя отойти голосовым оповещением.

Новый холодильник Smart Insta View («Смарт ИнстаВью»), оснащенный целым рядом продуманных функций, реализованных при помощи сервиса распознавания голоса Alexa Voice Service («Алекса Войс Сервис») компании Amazon. Сервис стартует он с рынка США и предоставляет доступ к интеллектуальному личному помощнику, который умеет не только искать рецепты блюд, но и воспроизводить музыку, а также с премиальным статусом Prime размещать заказы, в том числе на доставку продуктов питания на сайте Amazon.com, создавать список покупок и многое другое. Сервис Alexa выполняет свыше 6000 функций и может управлять системами умного дома, вызывать автомеханика, устанавливать кухонные таймеры и проверять прогноз погоды, причем все это осуществляется голосовыми командами.

В холодильниках используется операционная система LG web OS. Кроме того, он сможет автоматически заполнять лоток для льда в то время дня, когда наиболее часто востребованы холодные напитки, а летом — включить функции стерилизации. Среди других уникальных продуктов LG—кондиционер, который ориентируется на любимые места пользователей в доме, подстраивая температуру нужным образом, и стиральная машина, учитывающая тип воды в данной местности.

Определенно главной темой CES 2017 стали демонстрации инноваций LG в области искусственного интеллекта. Также аналитики выделяют среди наиболее быстро растущих — сектор индустрии высоких технологий — Дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность. Приложения для AR выходят за пределы сферы развлечений, и новые захватывающие возможности для обеих технологий в эпоху смартфонов ограничены только воображением разработчиков. В смартфонах в настоящее время можно использовать AR, чтобы помочь с покупками, навигацией, переводами и многим другим. Основываясь на этом фундаменте, AR обладает потенциалом, чтобы радикально изменить способ взаимодействия пользователей с миром вокруг них (или с виртуальными мирами) в ближайшие десятилетия. Благодаря прогрессивному подходу, LG представили целую коллекцию роботов, предназначенных как для дома, так и для коммерческого использования в общественных местах, таких как аэропорты и гостиницы. Наиболее известный продукт компании LG с AR — робот пылесос HOM-BOT Turbo+, который оснащен функцией предоставления пользователям возможности использовать камеру смартфона, чтобы следить за его работой. LG будут продолжать работу в этой динамичной отрасли для того, чтобы найти и другие сферы применения для этой перспективной технологии.

Таким образом, возможности по оптимизации жизни каждого потребителя, сферы развлечений, быта и даже бизнеса становятся более эффективными и практически безграничными. «Инновации для лучшей жизни» LG обновляются, трансформируя нашу реальность до совершенной!