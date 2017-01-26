В Алматы и Астане пройдет авторский курс по Splunk

Splunk — это платформа для операционной аналитики, позволяющая подробно изучать машинные данные и получать расширенную аналитику.

RRC Security проведет в Алматы и Астане авторский курс Splunk Getting Started. Курс проходит полный рабочий день и состоит из презентационных материалов и лабораторных работ, выполняемых слушателями на своих компьютерах. Для эффективного прохождения программы всем участникам будет предоставлен комплект документов, примеры данных для заданий и дистрибутивы ПО.

Splunk — это платформа для операционной аналитики, позволяющая подробно изучать машинные данные и получать расширенную аналитику. Эта информация помогает повысить производительность, прибыльность, конкурентоспособность и безопасность компании.

В программу курса включены наиболее полезные знания, которые пригодятся в работе со Splunk. Слушатели узнают о задачах, для которых целесообразно использовать платформу, архитектуру решения, базовые принципы масштабирования и принципы работы с данными. Кроме того, программа предусматривает изучение функционала Splunk, базовых команд и расширенных аналитических функций платформы, а также обучение работе со справочниками. Отдельная лабораторная работа будет посвящена установке и настройке приложения на компьютерах слушателей.

Курс пройдет 31 января в Алматы и 2 февраля в Астане. Обучение будет проходить на ноутбуках слушателей. Необходимо заранее установить последнюю версию Splunk Enterprise Trial, которую можно скачать с сайта из раздела «Free Splunk». Обучение бесплатное при условии предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Более подробно узнать о курсе можно у Евгении Огай.