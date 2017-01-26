Школьник из Акмолинской области стал призером Международной Жаутыковской олимпиады

В церемонии награждения победителей участвовали 50 команд — более 400 участников из 16 стран мира.

Құттымбек Данияр, ученик 10 класса Казахско-турецкого лицея города Кокшетау стал обладателем бронзовой медали по информатике ХІIІ Международной Жаутыковской олимпиады. Также он получил образовательные гранты КБТУ, МУИТ и Назарбаев Университета.

Церемония награждения победителей прошла во дворце студентов КазНУ им.Аль-Фараби. В ней участвовали 50 команд, а это более 400 участников из 16 стран мира. Честь Акмолинской области защищали учащиеся областной специализированной школы-интерната № 1 для одаренных детей «Казахско-турецкий лицей», города Кокшетау — Исин Нурхан, Құттымбек Данияр, Таласпаев Мирас.

О высоком уровне олимпиады свидетельствует тот факт, что всем победителям и призерам олимпиады предложены образовательные гранты Казахстанско-Британского технического университета. Кроме того, второй год ADA University из Азербайджана (г. Баку) так же выделяет образовательные гранты для всех победителей и призеров олимпиады.

Международная Жаутыковская Олимпиада в г. Алматы прошла под эгидой Министерства образования и науки Республики Казахстан, Республиканского научно-практического центра «Дарын», НАО «Республиканская физико-математическая школа» и при поддержке акимата города Алматы.