Нацбанк РК: платежные карты в Казахстане, итоги 2016

Казахстанцы привыкают платить в интернете— за год сумма безналичных платежей выросла на 59,9%.

Национальный Банк Казахстана представил статистику использования платежных карточек и электронных банковских услуг по состоянию на 1 января 2017 года. Эмитирование платежных карточек в РК осуществляет 26 банков и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карточки международных систем, доля которых составляет 98,7%: VISA International, MasterCard Worldwide, American Express International и UnionPay International. За год доля карточек международных систем выросла на 3,5%.

Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: Altyn Card, АО «Народный Банк Казахстана», и локальная карточка Ситибанка Казахстан — АО «Ситибанк Казахстан».

По состоянию на 1 января 2017 года в обращении находится 15,7 млн платежных карточек, а количество держателей данных карточек составило 14,2 млн чел. По сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2016 года зафиксировано уменьшение на 8,5% карт в обращении и на 0,7% — количество держателей карт.

Наиболее распространенными являются дебетные карточки, их доля составляет 81%, доля кредитных карточек — 15,1%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходится 3% и 0,8% соответственно.

Структура рынка платежных карт в Казахстане на 1 января 2017 г.

В декабре 2016 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 1136,5 млрд тенге. Рост по сравнению с декабрем 2015 года составил 26,8%. Количество транзакций за декабрь 2016 года составило 34,9 млн и увеличилось по сравнению с декабрем 2015 года на 25,8%.

Рост количества безналичных платежей составил 50,8% (13,6 млн транзакций). Сумма безналичных платежей выросла на 59,9% (объем составил 191,8 млрд тенге). Число операций по снятию наличных денег по количеству увеличилось на 13,8% (21,3 млн транзакций), а по сумме увеличилось на 21,7% (объем составил 944,7 млрд тенге).

Использование платежных карт, выпущенных казахстанскими эмитентами

Основная доля безналичных платежей совершена посредством POS-терминалов (55,8% и 56,2% от общего количества и объема безналичных платежей) и интернета (35,3% и 31% соответственно). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (94,9% и 85,9% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).

Использование платежных карт, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами, в разрезе среды проведения операции