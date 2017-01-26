«Мегафон Таджикистан»: половина абонентов выходят в Сеть

С ростом использования смартфонов растет и количество абонентов «Мегафон Таджикистан», которые пользуются мобильным интернетом.

Половина абонентов «Мегафон Таджикистан» пользуются мобильным интернетом. Оператор объясняет такую тенденцию популярностью смартфонов, рост использования которых наблюдается уже который год, передает Digital Report.

В Душанбе доля мобильных интернет-пользователей составляет 50%, в районах республиканского подчинения (13 районов в Центральном Таджикистане) — 48%. В столице республики 75% абонентов оператора пользуются мобильными гаджетами с поддержкой технологии 4G, в РРП количество таких пользователей составляет 73%. Активно пользуются мобильным интернетом жители Горно-Бадахшанской автономной области. Здесь 53% абонентов выходят в интернет с «умных» телефонов, 74% пользователей предпочитают устройства с 4G.