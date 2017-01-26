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«Мегафон Таджикистан»: половина абонентов выходят в Сеть

С ростом использования смартфонов растет и количество абонентов «Мегафон Таджикистан», которые пользуются мобильным интернетом.

26 января 2017 10:00, Profit.kz
Рубрики: Соседи

Половина абонентов «Мегафон Таджикистан» пользуются мобильным интернетом. Оператор объясняет такую тенденцию популярностью смартфонов, рост использования которых наблюдается уже который год, передает Digital Report.

В Душанбе доля мобильных интернет-пользователей составляет 50%, в районах республиканского подчинения (13 районов в Центральном Таджикистане) — 48%. В столице республики 75% абонентов оператора пользуются мобильными гаджетами с поддержкой технологии 4G, в РРП количество таких пользователей составляет 73%. Активно пользуются мобильным интернетом жители Горно-Бадахшанской автономной области. Здесь 53% абонентов выходят в интернет с «умных» телефонов, 74% пользователей предпочитают устройства с 4G.