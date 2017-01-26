Власти Таджикистана душат налогами рынок сотовой связи

Сотовые операторы Таджикистана обеспокоены сложившейся ситуацией на телекоммуникационном рынке.

В Таджикистане власти душат налогами рынок сотовой связи — налоговое бремя становится все тяжелее для мобильных операторов. Если ранее в стране были введены акцизы на услуги сотовой связи в размере 3% и налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 18% с входящих и исходящих международных вызовов, то теперь последовала целая серия претензий ряду компаний со стороны налогового комитета, пишет CNews.

Так, оператору Tcell за период 2015-2016 гг. предъявлены налоговые претензии на «нереализованные доходы» (т.е. доходы, которые компания не получала) на сумму 155 млн сомони ($19,6 млн), Beeline — на сумму 155 млн сомони ($19,6 млн), «Мегафон Таджикистан» — на 150 млн сомони ($19 млн). Как отмечают в Tcell, такого понятия, как «нереализованные доходы», при этом, в налоговом законодательстве Таджикистана нет. Компания планирует обжаловать в судебном порядке подобное решение властей, так как шведская Telia (владелец таджикского оператора Tcell) не может получить разрешение на продажу компании и завершить сделку с организацией Ага-Хана по развитию (Aga Khan Fund for Economic Development, ОАХР).

По информации, которую озвучил глава налогового ведомства страны Нусратулло Давлатзода, другие операторы пытались решить проблему через суд, но в итоге Beeline проиграл и оплатил 80% от выставленной суммы, заключив договор с властями, что оставшуюся задолженность выплатит поэтапно. «Мегафон Таджикистан» внес определенную часть средств, а оставшуюся сумму долга оспаривает в суде.