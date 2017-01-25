С 1 июля 2017 года в Казахстане будут блокировать незарегистрированные телефоны

Ожидается, что данная мера позволит сократить ввоз контрафактных устройств и поможет бороться с кражей сотовых телефонов.

В новом Законе РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» предусматривается обязательная регистрация идентификационных кодов телефонов (IMEI). Телефоны, которые не будут вовремя зарегистрированы, заблокируют. Причем, запрет вводится с 1 июля 2017 года.

Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан дало разъяснения по этой норме. В настоящее время образована рабочая группа по разработке соответствующих «Правил регистрации абонентских устройств подвижной сети», в которых будет отражена процедура регистрации IMEI-кодов. В нее вошли представители министерства информации и коммуникаций, министерства внутренних дел, комитета национальной безопасности, а также операторов сотовой связи и РГП «Государственная техническая служба».

Отмечается, что в целях упрощения процесса регистрации планируется проведение процедуры регистрации без физического участия абонентов. Кроме того, создание единой базы IMEI-кодов не требует привлечения финансовых средств из государственного бюджета. В целом, данная мера позволит сократить ввоз контрафактных устройств и эффективно бороться с кражей сотовых телефонов.