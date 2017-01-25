О состоянии доступа к информации в РК отчитался Даурен Абаев

МИК РК ведется работа по обеспечению полноценного исполнения закона «О доступе к информации».

В ходе заседания правительства РК министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев рассказал об информированности граждан о деятельности государственных органов, передает Today.kz. Глава ведомства отметил, что в данном направлении ведется работа по обеспечению полноценного исполнения закона «О доступе к информации».

По словам министра, на сегодня сформирована основная подзаконная нормативная база. Также в целях обеспечения общественного контроля за реализацией закона работает комиссия по вопросам доступа к информации, в которой широко представлен неправительственный сектор. Даурен Абаев подчеркнул, что продолжается работа по разъяснению норм закона среди населения в виде цикла из семинаров для государственных служащих, представителей органов местного самоуправления, НПО и журналистов.

Он также сообщил, что министерство ведет мониторинг исполнения норм закона о доступе к информации, по результатам которого государственным органам даются соответствующие рекомендации по улучшению их интернет-ресурсов. Кроме того, проводится обширная работа по техническому обеспечению пяти интернет-порталов «Открытого правительства» http://profit.kz/tags/egov/ .

В настоящий момент на портале «Открытые НПА» размещено более 7,5 тысячи документов, в том числе законопроектов и стандартов государственных услуг. «Общественное обсуждение проектов нормативных актов на данном портале является обязательным условием для их принятия. Кроме того, на портале „Открытые бюджеты“ опубликовано более двух тысяч материалов, а также более шести тысяч проектов бюджетных программ для публичного обсуждения. На портале „Открытые данные“ опубликовано более двух тысяч наборов данных, разработано и размещено для скачивания 21 мобильное приложение и сервисы», — отметил министр.

Он сообщил, что в 2016 году через блог-платформу портала «Открытый диалог» даны ответы на 9,5 тысячи обращений. Также к блог-платформе подключены местные исполнительные органы для оперативного решения наиболее острых социально значимых проблем на местах.

«В 2017 году запущен портал „Оценка эффективности деятельности государственных органов“. На нем для общественного обсуждения будет размещаться информация об итогах оценки деятельности государственных органов, отчеты о достижении целевых индикаторов стратегических планов и программ развития территорий», — заключил Даурен Абаев.

В настоящее время министерство информации и коммуникации разрабатывает поправки в Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций». Предлагаемые изменения обсуждаются в открытой форме, и ведомство идет на уступки. В частности, были исключены нормы о регистрации блогеров из законопроекта.