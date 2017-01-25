Создание реестра ИТ-компаний и ИТ-решений РК обсудили члены экспертного совета по ИКТ

Был представлен проект структуры планируемого реестра.

20 января 2017 года в конференц-зале Холдинга «Зерде» прошло очередное заседание экспертного совета по ИКТ. Участие в мероприятии, помимо членов совета, приняли представители АО «ФНБ «Самрук-Казына» и его дочерних компаний — АО «Самрук Казына Контракт», АО «Казмунайгаз» и др. Также на заседание были приглашены представители ИТ-компаний, входящих в состав Казахстанской Ассоциации IT-компаний.

О стратегии развития информационных технологий в группе компаний фонда, тесного взаимодействия данной стратегии со стратегиями развития дочерних организаций фонда в разрезе «Люди — процессы — технологии» рассказал генеральный директор ТОО «Самрук-Казына бизнес сервис» Давид Туганов.

Также на заседании обсуждались вопросы возможности участия отечественных ИТ-компаний в закупках фонда. Далее Айгуль Изденова, директор департамента анализа и развития Холдинга «Зерде» представила видение Холдинга по созданию реестра ИТ-компаний и ИТ-решений, рассказала об опыте РФ по созданию аналогичного реестра, и преференциях, предоставляемых ИТ-компаниям, включенным в реестр. Также был представлен проект структуры планируемого реестра. Представителями ассоциации IT-компаний были даны предложения по усилению статуса реестра в закупках субъектов квазигосударственного сектора.