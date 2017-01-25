Хакеры в Алматы похитили 58 млн тенге

В прокуратуре Алматы рассказали о сложных делах, которые вели сотрудники надзорного органа.

Специальный прокурор Алматы завершил уголовное дело о кибератаках на банковские счета 60 фирм, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города. К уголовной ответственности были привлечены два организатора и 18 участников преступной группы.

«Организаторы ОПГ — граждане О. и Д., работавшие системными администраторами на предприятии и имевшие опыт работы в сфере информационных технологий и бухгалтерского учета. Они создавали и распространяли вредоносные программы. Схема преступлений, созданная организаторами, довольно сложная. Для сокрытия следов преступлений организаторы имели специализированное оборудование, предназначенное для выполнения на нем сервисно-программных задач, а серверами, находящимися во Франции, Германии, Великобритании, Голландии и США, они управляли через интернет, — сообщили подробности в надзорном органе.

Прокуратурой Алматы также преданы суду два организатора и шесть участников преступной группы «черных риелторов». Их жертвами стали четыре жителя Алматы.