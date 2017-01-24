К EXPO-2017 в Астане установят более 2 тысяч камер видеонаблюдения

Вместе с тем вводится в эксплуатацию логистический центр выставки, где досмотр автотранспорта будет производиться с помощью двух мобильных инспекционно-досмотровых комплексов.

К EXPO-2017 в столице Казахстана установят более 2 тысяч камер видеонаблюдения. Кроме того, вскоре ожидается установка комплекса фото- и видеофиксации на 80 перекрестах 50 линейных участков. Об этом сообщает сайт акимата Астаны.

«На сегодняшний день в столице функционирует порядка 800 камер видеонаблюдения. Это облегчает работу стражей порядка по предупреждению и раскрытию преступлений. К предстоящей международной выставке EXPO-2017 планируется установить еще более двух тысяч камер видеонаблюдения с охватом прилегающей территории города», — говорится в сообщении.

На охрану общественного порядка и безопасность планируется задействовать около 9 тысяч сотрудников органов внутренних дел и курсантов учебных заведений МВД, военнослужащих Министерства обороны и работников негосударственных охранных структур. В выставочном городке начнет функционировать участковый пункт полиции, где будет задействовано 6 участковых инспекторов полиции.

Вместе с тем вводится в эксплуатацию логистический центр выставки, где досмотр автотранспорта будет производиться с помощью двух мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. Персонал комплексов, состоящий из 16 полицейских, прошел соответствующее обучение, в том числе и по обеспечению радиационной безопасности.

Сообщается, что в 2016 году с помощью систем видеонаблюдения сотрудниками Центра оперативного управления выявлено 444 уголовных преступления, 67 659 административных правонарушений и 23 953 нарушения правил дорожного движения.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 в Астане начнет свою работу 10 июня и завершится 10 сентября 2017 года. В подготовке павильонов примут участие 100 стран и более 10 международных организаций.