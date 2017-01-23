Мининфоком Узбекистана хочет узнать о проблемах ИКТ-отрасли, опрашивая бизнесменов

Госведомство ждет от бизнесменов рекомендаций по дальнейшему развитию бизнеса в сфере ИКТ.

В Узбекистане Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций решило провести опрос ИТ-предпринимателей для того, чтобы выявить существующие в отрасли проблемы, передает Digital Report.

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана с помощью опроса решило обозначить проблемы, бюрократические преграды, с которыми сталкиваются при построении бизнеса предприниматели в ИКТ-отрасли. Госведомство ждет от бизнесменов предложений по устранению проблемных моментов, а также рекомендаций по дальнейшему развитию бизнеса в сфере ИКТ. Размещен опрос на сайте Мининфокома.