Инноваторы Алматы смогут брать льготные займы

Новая программа кредитования может заработать с февраля 2017 года.

Новая программа кредитования «Алматы инновации», разработанная Фондом «Даму» совместно с алматинским акиматом, может заработать уже с февраля 2017 года. На сегодняшний день она находится на согласовании с банками второго уровня, передает «Капитал» со ссылкой на директора центра Almaty Innovations при АО «Центр развития города Алматы» Нурлана Жайлаубай.

«Финансовые средства уже предусмотрены — это 500 млн от Фонда „Даму“ и 500 млн предоставляет акимат. Осталось только подписание соглашений между банками и Фондом. Программа, скорее всего, начнет действовать с февраля», — сообщил Нурлан Жайлаубай.

По его словам, инноваторы смогут получить кредит ориентировочно до 100 млн тенге под 8,5% в одном из банков-партнеров. При этом Фонд поможет с гарантированием 80% от суммы кредита. Но окончательные условия займа будут анонсированы позже, заметил Нурлана Жайлаубай.

Центр инноваций уже подготовил портфель из 200 наиболее перспективных стартапов, нуждающихся в финансировании. Жестких критериев по отбору или выделения приоритетных сфер внедрения, как отмечает глава центра, не будет. Главные условия — инновационный характер проекта и юридическая дислокация в Алматы. При этом развиваться они смогут и на других региональных рынках.

«Программа очень интересная, но ориентирована только на город Алматы — мегаполис будет развиваться как инновационный хаб. У нас в городе около 35 вузов, много идейной активной молодежи, но остро стоит вопрос с финансированием стартапов. Как правило, необходимо около 20 млн тенге — в зависимости от проекта. Они приходят в наш центр, мы консультируем о существующих грантах НАТРа или Казахстанского института развития индустрии. Теперь сможем и альтернативную программу предложить — „Алматы инновации“, чтобы они написали свой бизнес-план и получили деньги. Если в среднем по 20 млн, к примеру, будет выдано, то финансирование смогут получить, посчитайте, 50 проектов. Охват хороший, и программа, думаю, даст определенный толчок для развития предпринимательства в этой сфере», — подчеркнул руководитель центра.

Нурлан Жайлаубай также сообщил, что центр по развитию инноваций сейчас изучает модель израильского мегаполиса Тель-Авива по поддержке молодых предпринимателей и построения инновационной городской среды. На 2017 год центр ставит для себя задачу внедрить минимум 30 проектов.

Напомним, как ранее сообщал замруководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы Ганибет Аубакиров, в 2016 году город в три раза увеличил бюджет и количество поддержанных проектов в рамках «ДКБ 2020» по линии «Инновации». 31 предприниматель получил инновационный грант на общую сумму 84 млн тенге.