В МИК РК рассказали, как проверяют Instagram

При выявлении материалов, содержащих нарушения законодательства РК, в адрес собственника интернет-ресурса направляется предупредительное письмо о необходимости их устранения.

В Министерстве информации и коммуникаций РК рассказали, как проверяют Instagram, передает Tengrinews.kz. В соответствии с подпунктами 4 и 5 статьи 1 закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» интернет-ресурс отнесен к средствам массовой информации, а информация, размещенная на нем, является продукцией средства массовой информации. В этой связи информация, размещаемая на интернет-ресурсе или в социальной сети, должна соответствовать требованиям законодательства с точки зрения достоверности и соблюдения законных прав и интересов физических и юридических лиц.

В Комитете государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации МИК РК отметили, что на постоянной основе проводится мониторинг информационного пространства, в том числе материалов, публикуемых в социальной сети Instagram на предмет соблюдения требований законодательства РК.

«При выявлении материалов, содержащих нарушения законодательства Республики Казахстан, в адрес собственника интернет-ресурса направляется предупредительное письмо о необходимости их устранения. В случае неустранения собственником интернет-ресурса нарушений комитетом в порядке, предусмотренном статьей 41-1 закона Республики Казахстан „О связи“, выносится предписание операторам связи об ограничении доступа к информации, размещенной на интернет-ресурсе», — отметили в ведомстве.