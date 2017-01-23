Сколково в поисках казахстанских стартапов

В Алматы пройдет Евразийский этап Skolkovo Startup Tour 2017.

7-8 февраля 2017 года в Алматы на площадке университета «Туран» пройдет Евразийский этап Skolkovo Startup Tour 2017. К участию в мероприятии приглашаются стартапы, молодые ученые, разработчики, студенты и все, кто заинтересован в получении актуальной информации в области инновационного предпринимательства и новых технологий.

Лучшие стартап-проекты получат возможность:

— принять участие в крупнейшей стартап-конференции России Startup Village

— попасть в шорт-лист программы международной акселерации Startup Kazakhstan (от Almaty Tech Garden), с возможностью получения инвестиций в размере до 20 000 USD

— до 150 000 тенге за лучшее решение технологических задач недропользователей (в рамках секции Tech Garden Startup Day)

Значительная часть мероприятия будет посвящена выступлениям и мастер-классам признанных экспертов в области технологий и развития бизнеса. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на сайте. Стартапам необходимо загрузить презентацию своего проекта до 29 января 2017 года.

«Мы рады тому, что наше совместное с фондом „Сколково“ мероприятие, которое проводится уже в третий раз, становится важной площадкой для развития инновационого предпринимательства в Казахстане. Для стартапов это отличная возможность презентовать свои проекты ведущим отраслевым экспертам и получить ценные советы по их дальнейшему развитию. Особенностью мероприятия является консолидация представителей всей цепочки инновационного предпринимательства (стартапы, менторы, инвесторы, бизнес-ангелы, представители научного и коммерческого секторов), что способствует эффективному нетворкингу, поиску партнеров и инвесторов», — отметил Санжар Кеттебеков, генеральный директор AlmatyTechGarden.

Организатором мероприятия выступает Фонд «Сколково» (РФ) при поддержке Министерства по инвестициям и развитию РК, автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» (Almaty Tech Garden) и университета «Туран».