«Лаборатория Касперского» выявила вредные привычки казахстанских пользователей в отношении паролей

Казахстанцы все еще не научились грамотно пользоваться паролями, подвергая тем самым риску безопасность своих учетных записей и сохранность личных данных.

Примерно 13% интернет-пользователей в Казахстане сталкивались с попыткой взлома онлайн-аккаунтов. Такие данные были получены в результате исследования «Лаборатории Касперского», которое было проведено компанией B2B International в августе 2016 года. В опросе приняли участие 12546 интернет-пользователей в 21 стране мира. В Казахстане было опрошено 500 человек.

Основная причина — казахстанцы все еще не научились грамотно пользоваться паролями, подвергая тем самым риску безопасность своих учетных записей и сохранность личных данных.

Как отметили представители «Лаборатории Касперского», далеко не все считают необходимым защищать свои аккаунты с помощью надежных и сильных паролей. Так, лишь четверть (28%) пользователей создает новую комбинацию для каждого отдельного аккаунта, большинство же предпочитает оперировать ограниченным набором паролей. Что еще хуже, 15% опрошенных жителей Казахстана вообще обходятся одним-единственным паролем для всех своих аккаунтов.

Помимо этого, казахстанские пользователи не особенно стремятся сделать свои пароли устойчивыми к взлому. Например, заглавные и прописные буквы комбинируют лишь 20% участников опроса, а небуквенные и нецифровые символы используют всего 18%. И это при том, что значительное число пользователей уверено в необходимости сильных паролей для защиты своих ключевых аккаунтов — систем онлайн-банкинга (43%), социальных сетей (37%) и личных кабинетов в онлайн-магазинах (32%).

Также исследование показало, что зачастую люди довольно небрежно обращаются со своими паролями. К примеру, четверть опрошенных делилась ими с членами семьи, а 12% — с друзьями. Кроме того, 22% казахстанских пользователей привыкли записывать коды доступа на бумаге — чтобы не забыть их. Все эти действия в конечном итоге могут спровоцировать случайную утечку данных.

«Мы доверяем интернету сегодня слишком много личной и конфиденциальной информации. Так что пароль уже давно перестал быть просто формальным „ключом“ к частному аккаунту человека в Сети и превратился в первую ступень защиты, от надежности которой во многом зависит сохранность ценной информации. Между тем, люди продолжают относиться к паролям без должной серьезности, подвергая тем самым риску свои банковские аккаунты, электронную почту, личные файлы и многое другое, — рассказывает Андрей Мохоля, руководитель потребительского бизнеса „Лаборатории Касперского“. — Лучшие пароли нельзя найти в словаре. По-настоящему надежный код доступа должен быть длинным, содержать много букв разного регистра, цифры и другие символы. Разумеется, запомнить подобные сложные комбинации для всего множества аккаунтов очень непросто, поэтому мы рекомендуем использовать специальные ращения для генерации и хранения паролей».

Для удобного управления любым множеством паролей «Лаборатория Касперского» предлагает функцию «Менеджер паролей» в составе комплексной защиты Kaspersky Total Security для всех устройств. Модуль для защиты паролей создает сильные и устойчивые к взлому комбинации символов, надежно хранит их в зашифрованном виде и синхронизирует между всеми устройствами пользователя. Кроме того, решение дает возможность хранить любые личные данные — от адреса до номера банковской карты — в формате заметок, которые также защищены шифрованием. Все что требуется от пользователя — запомнить лишь один мастер-пароль.