В Астане разрабатывается проект по внедрению «е-КСК»

Жители столицы смогут на специальном портале создать личный кабинет и оставлять свои заявки в КСК.

В Астане на общественных слушаниях, посвященных работе КСК, был представлен проект «е-КСК» по внедрению автоматизированного решения деятельности городских кооперативов собственников квартир, сообщает Strategy2050.kz со ссылкой на столичный акимат.

«Проект „е-КСК“ создан в рамках большого проекта смарт Астана „Умный город“. Мы решаем проблему, которую поднимал аким города 11 января на коллегии. На сегодняшний день работа КСК оставляет желать лучшего, уровнем качества обслуживания жители не довольны. Проект направлен на то, чтобы внедрить автоматизированное решение в деятельность КСК для улучшения коммуникации между жителями КСК. Как результат, ожидается повышение качества обслуживания и прозрачность деятельности КСК для жителей», — сообщила заместитель председателя правления АО «Astana innovations» Жаннат Дубирова.

В рамках проекта жители Астаны смогут на специальном портале создать личный кабинет и оставлять свои заявки в КСК. Также в личном кабинете будет возможность просмотра уведомлений со стороны КСК. Кроме того, разработано мобильное приложение «е-КСК».

«Мы накапливаем опыт внедрения городских технологий для масштабирования в республике. Это первый большой проект в масштабе целого города по республике», — отметила спикер.