Более 14 тысяч космических снимков со спутников ДЗЗ представлено в 2016 году

Потребности госорганов удовлетворены в полном объеме.

АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК предоставило в 2016 году госорганам и организациям Казахстана 14 693 космических снимка, передает Strategy2050. Коммерческая стоимость снимков составляет более 12 млрд тенге.

С космического аппарата высокого разрешения «KazEOSat-1» 12 128 космических снимков (4 851 200 кв км) представлены таким государственным органам как: Министерство обороны РК, КЧС МВД РК, ДВД ЗКО МВД РК, департамент по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК, комитеты автомобильных дорог, гражданской авиации МИР РК, Министерство энергетики РК, генеральная прокуратура РК, КНБ РК, пограничная служба КНБ РК, департамент КНБ г. Астана, Министерство национальной экономики РК, Министерство сельского хозяйства РК, комитет государственных доходов МФ РК, ДЧС Атырауской и Южно-Казахстанской области, акимат Атырауской области, акимат г. Шымкент, РГКП «Казгеодезия», РГКП «НКГФ», РГП «Гисхаги».

Отмечается, что еще 2565 космических снимков (15 207 885 кв км), полученных с космического аппарата среднего разрешения «KazEOSat-2», были направлены Министерству обороны РК, генеральной прокуратуре РК, Министерству энергетики РК, КЧС МВД РК, департаменту по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК, комитету автомобильных дорог и гражданской авиации МИР РК, комитету государственной инспекций МСХ РК, комитету по делам ЖКХ МНЭ РК, РГКП «Казгидромет» МЭ РК, РГКП «НКГФ» и прокуратуре г. Павлодар.

Ранее в рамках оказания консультационных услуг по созданию геопродуктов с высокой добавленной стоимостью и геосервисов на основе предоставляемых космических снимков были проведены консультационные работы по вопросам отраслевого характера с представителями центральных и местных государственных органов и организаций. Кроме того, было проведено обучение представителей госорганов. В настоящее время специалистами АО «НК «ҚҒС» продолжаются консультационные работы с представителями государственных учреждений.

В ведомстве отметили, что в 2016 году потребности госорганов по предоставлению космических снимков КС ДЗЗ РК удовлетворены в полном объеме.