Комитет госдоходов разъяснил ситуацию по введению электронных счетов-фактур

Обязательная выписка счетов-фактур в электронной форме вводится поэтапно и по отдельным категориям налогоплательщиков.

Комитет государственных доходов МФ РК дал разъяснения о практике введения электронных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz. Положения Налогового кодекса, предусматривающие выписку счетов-фактур в электронном виде, введены в действие с 1 июля 2014 года. При этом выполнение данной нормы осуществлялось на добровольной основе.

Обязательная выписка счетов-фактур в электронной форме вводится поэтапно и по отдельным категориям налогоплательщиков. С 1 января 2016 года обязательства по выписке ЭСФ появились только у уполномоченных экономических операторов.

Согласно Таможенному кодексу, статус уполномоченного экономического оператора присваивается юридическому лицу уполномоченным органом в сфере таможенного дела путем выдачи свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов и признается на всей территории РК. На сегодняшний день в Казахстане всего пять уполномоченных таможенных операторов. К ним относятся: АО «Рахат», ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс», АО «Евразиан Фудс», АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» и ТОО «RG Brands Kazakhstan»

С 11 января 2016 года обязательства по выписке ЭСФ возложены на налогоплательщиков, осуществляющих реализацию или вывоз с территории РК на территорию государств-членов ЕАЭС товаров из перечня или товаров, код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и наименование которых включены в перечень. Перечень товаров, в отношении которых в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС, и размер таких ставок пошлин определен решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 года. Указанный перечень находится в свободном доступе для всех участников внешне экономической деятельности на сайте КГД МФ РК.

С 1 июля 2016 года уполномоченные экономические операторы, таможенные представители, таможенные перевозчики, владельцы складов временного хранения и таможенных складов также должны выписывать ЭСФ. С 1 января 2018 года — крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, с 1 января 2019 года — все плательщики налога на добавленную стоимость.

«Все этапы введения системы ЭСФ сопровождались разъяснением порядка исполнения требований указанной нормы», — отметили в КГД. Разъяснительные работы велись совместно с НПП «Атамекен» в основном с налогоплательщиками, непосредственно подпадающими под действие требований законодательства. При этом указывается, что с 2015 года отмечается рост количества предпринимателей, оформляющих счета-фактуры в электронном формате. Так по состоянию на 1 января 2017 год зарегистрировано более 90 тысяч пользователей ЭСФ, которыми выписано 21,4 млн электронных счетов-фактур на сумму 7,6 трлн тенге.

«Ярким примером эффективного использования ЭСФ является АО „Казахтелеком“, которое 98% всех счетов-фактур оформило в электронном формате. Ежемесячная экономия компании на почтовые расходы составляет около 7 млн тенге, на бумагу и техуслуги — 450 тысяч тенге, — отметили в комитете. — Кроме того, функционирование информационной системы электронных счетов-фактур фактически исключит существующие схемы уклонения от уплаты налогов с использованием услуг лжепредпринимателей».

Также подчеркивается, что данный рост обусловлен вступлением Казахстана в ВТО и, соответственно, возникновением обязательств по выписке ЭСФ налогоплательщиками, осуществляющими реализацию товаров из перечня товаров изъятия.