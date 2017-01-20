Мининформ РК передумал избавляться от анонимных интернет-комментаторов

Аутентификацию каждого комментатора в Сети предлагалось ввести во избежание «информационных войн».

Министерство информации и коммуникаций РК исключило из обсуждаемых законодательных поправок норму, которая разрешала бы оставлять комментарии в Сети только после введения мобильного номера, передает Sputnik со ссылкой на главу ведомства Даурена Абаева.

В настоящее время в Казахстане идет обсуждение законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информации и коммуникаций». Предлагаемые нормы в поправках предполагали, что пользователей интернет-порталов обяжут проходить процедуру аутентификации через смс-сообщения в случае, если они захотят оставить комментарии на сайте. Отмечалось, что эта практика помогла бы избежать «информационных войн», когда в комментариях идет разжигание межнациональной, межконфессиональной розни.

Даурен Абаев отметил, что его ведомство на различных площадках проводит широкое общественное обсуждение данного законопроекта: «На всех этапах обсуждения участники прений уделили особое внимание норме о так называемой деанонимизации комментаторов. Хочу отметить, что она была направлена на борьбу с троллингом, вбросами непроверенной информации, провокациями, пропагандой экстремизма и призывами к социальной розни. Также в рамках заседаний рабочей группы эксперты и журналисты высказывали замечания касательно предложения о регистрации блогеров. Мы предполагали, что эта норма будет носить добровольный характер и даст возможность популярным пользователям сети получить весь объем прав, которыми обладают СМИ».

Он отметил, что министерство учитывает рекомендации общественности, в связи с чем было принято решение об исключении упомянутых норм из проекта закона.