Рынок e-commerce в Казахстане: потенциал есть

Несмотря на то, что онлайн-покупатели мобилизуются, практически половина казахстанцев все еще оплачивает онлайн покупки наличными.

Представители системы электронных платежей PayOnline представили инфографику с анализом рынка e-commerce Казахстана. По словам Марии Горячевой, директора по продуктам PayOnline, Казахстан интересует компанию в первую очередь как стремительно растущий рынок. В электронной коммерции республика имеет возможность взять лучшее из опыта, полученного другими странами СНГ путем проб и ошибок.

Как следует из инфографики, онлайн казахстанцы обычно покупают электронные подписки/услуги и товары со сравнительно невысокой стоимостью. Основная доля интернет-покупок приходится на одежду, обувь и аксессуары (56,8%), на втором месте — продукты питания (20,8%), на третьем — лекарственные препараты (12%).

«По основным товарным категориям выбор покупателей вполне понятен. Иногда именно цена является причиной покупки. Кроме того, мы видим, что трансграничные покупки занимают более трети от общего объема купленных товаров, несмотря на долгую доставку. Зачастую экономия стоит ожидания», — отмечают в PayOnline.

Исходя из представленных данных можно отметить, что казахстанцы привыкли покупать в отечественных интернет-магазинах — доля продавцов из Казахстана составляет уже 63,8%. При этом, наиболее распространенная сумма среднего чека держится в пределах 5000-25000 тг.

Что касается основных проблем пользователей при покупке товаров и услуг онлайн, то здесь на первом месте технические неполадки.

«Мы предполагаем, что к ним можно отнести тот факт, что не все сайты адаптированы для мобильных устройств или имеют мобильное приложение с возможностью оплатить товар. Эта проблема есть и в России, но с каждым годом количество неадаптированных под малые размеры экранов сайтов становится все меньше. Мжно предположить, что в электронной торговле зоны .kz такой тренд тоже присутствует», — считает Мария Горячева.

Как видно из инфографики, онлайн-покупатели мобилизуются, причем делают это очень быстро — всего за два года доля покупателей, предпочитающих совершать покупки с мобильных устройств, увеличилась с 17 до 41%.

«Мы предполагаем, что уже в ближайший год смартфоны и планшеты обгонят десктопные компьютеры и станут главными устройствами казахстанских покупателей, которые те используют для шопинга», — отметили в PayOnline.

Распределение по видам платежных методов отражает большой потенциал местного рынка. Значительная его часть не охвачена платежными онлайн-методами — практически половина казахстанцев все еще оплачивает покупки наличными при доставке. Однако, по мнению представителей компании, с развитием технологии и увеличением лояльности покупателей эта цифра будет уменьшаться в пользу банковских карт и электронных кошельков.