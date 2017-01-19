Атырау внедряет SMART

Городские власти готовы рассматривать вопрос субсидирования автопарков только при условии установки в автобусах электронных систем обилечивания.

В городе насчитывается 30 маршрутов, по которым курсируют 340 автобусов разного калибра — от вместительных китайских до привычных «газелей». Услуги по перевозке пассажиров оказывают 8 предприятий, выигравших соответствующие тендеры. Одним из условий является предоставление бесплатного проезда ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп, а также учащимся во время школьных занятий. Половину стоимости проезда, которая сегодня составляет 80 тенге, оплачивают пенсионеры и ветераны труда, передает «Казахстанская правда».

По данным руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Атырау Серикбая Казиева, в минувшем году в областном центре было перевезено порядка 19,5 млн пассажиров. Проблемы в этой сфере типичны для всех регионов — пассажиры жалуются на нехватку автобусов, несоблюдение графика, отказ везти льготников, непродуманность маршрутов.

Хозяева автопарков в свою очередь оправдываются тем, что не получают субсидий, несут убытки из-за несоответствия стоимости проезда реальным затратам. Осенью минувшего года перевозчики просили на внутригородских маршрутах поднять стоимость проезда, которая не менялась с 2012 года и составляла 50 тенге, до 90 тенге. Однако на сессии городского маслихата была установлена стоимость в 80 тенге на внутригородские и 100 тенге на маршруты в пригородные поселки.

Тем временем городские власти готовы рассматривать вопрос субсидирования автопарков только при условии установки в автобусах электронных систем обилечивания по примеру алматинской «Онай» или астанинской ASTRA. Работа по автоматизации ведется — в рамках проекта «Смарт Атырау» на 250 автобусов установили GPS-трекеры, на 20 остановках появились электронные табло с информацией о маршруте и времени следования.

Отслеживание пути автобусов ведется из цент­ральной диспетчерской, таким образом будут выявляться и предупреж­даться такие нарушения, как сход с маршрута, запаз­дывание или нарушение графика. Система еще не заработала в полную силу, так что ожидать мгновенного улучшения ситуации не приходится.

Что касается оптимизации маршрутов, то, как заявил аким города Серик Шапкенов, их разработкой займется специализированная организация, которой предстоит учесть все нюансы, в том числе протяженность, возможность стыковки при пересадках и другое. Нефтяная столица растет, прибавляясь новыми микрорайонами, так что сфере пассажирских перевозок нужно поспевать за ее ритмом.