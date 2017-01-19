Казахстан вошел в число 50 стран с инновационной экономикой

РК прибавила по сравнению с прошлым годом 2 пункта в рейтинге.

Казахстан занял 48-е место в списке стран с инновационной экономикой, говорится в рейтинге Bloomberg Innovation Index. Согласно рейтингу, страна прибавила по сравнению с прошлым годом 2 пункта (50 место в 2016) и стала единственным представителям Центральной Азии в данном рейтинге, передает CA-NEWS.

Первое место третий год подряд занимает Южная Корея. Далее идут Швеция и Германия. Замыкают пятерку лидеров Швейцария и Финляндия. Сингапур сохранил за собой шестую строчку, Япония за год сместилась с четвертого на седьмое место. Дания — на восьмом месте, США — на девятом месте, Израиль — на десятом месте. Россия заняла 26-е место. Из стран бывшего СССР в Топ-50 рейтинга попали Литва (32-е место), Эстония (33-е), Латвия (39-е), Украина (42-е).

Для составления индекса инноваций агентство Bloomberg оценивает страны по семи показателям: затраты на научно-исследовательскую работу, продуктивность, присутствие в экономике высокотехнологичных компаний, распространенность высшего образования, добавленная стоимость товаров, число регистрируемых патентов и число исследователей.