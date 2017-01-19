Пройти регистрацию по номеру телефона перед написанием комментариев в интернете предлагает МИК РК

Эта норма уже внесена в проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций».

В проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций» внесена норма, согласно которой интернет-изданиям предлагается идентифицировать своих комментаторов, а также нести ответственность за оставленные пользователями комментарии, передает Kazpravda.kz.

«Статья 641. Нарушение законодательства Республики Казахстан об информатизации 1. Нарушение законодательства Республики Казахстан об информатизации, совершенное в виде: 7) Оказание услуги пользования общедоступным электронным информационным ресурсом, по размещению пользователем информации без идентификации пользователя и обеспечения хранения персональных данных, а также нарушение сроков хранения информации о пользователе общедоступного электронного информационного ресурса собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса; 8) непринятие собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса мер по обезличиванию персональных данных пользователя в нарушение пользовательского соглашения, а равно распространение персональных данных ограниченного доступа без согласия субъекта персональных данных», — приводится в рабочей таблице законопроекта.

Заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций РК Михаил Комиссаров на общественных слушаниях по законопроекту в Астане пояснил, что пользователей предлагается идентифицировать посредством SMS.

«Это предложение по внесению изменений в Кодекс административных правонарушений, в частности в статью 641, нарушение законодательства об информатизации. В ней будут содержаться требования к интернет-ресурсам. Для того чтобы пользователь мог оставить комментарий, он должен пройти процедуру аутентификации путем подтверждения через SMS. Пользователь будет идентифицироваться по номеру телефона. Придет на телефон код, который надо будет ввести на интернет-ресурсе, и потом можно оставить комментарий», — сказал Комиссаров.

По словами спикера, это нужно, чтобы «снизить градус накала по спорным вопросам» и иметь возможность выявлять и привлекать к уголовной и административной ответственности нарушителей.

«Все мы является свидетелями того, как вокруг определенных статей, которые не всегда однозначно идентифицируется, иногда возникают информационные войны. Зачастую они приобретают даже нецивилизованные формы, идут признаки разжигания межнациональной, межконфессиональный розни. Там, где содержатся признаки административных или уголовно наказуемых деяний, по таким сообщениям будут включаться правоохранительные органы. Но мы полагаем, что введение такого механизма аутентификации на интернет-ресурсах позволит снизить градус негативных обсуждений, и человек, который зарегистрируется, он подумает, прежде чем что-то написать», — уточнил зампред комитета.