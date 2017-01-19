В Узбекистане откроют два инновационных технопарка

Все участники технопарков на 10 лет будут освобождены от уплаты ряда налогов.

В Алмазарском и Яшнабадском районах Ташкента планируется разместить два специализированных технопарка, которые будут созданы по инициативе Шавката Мирзиеева. Постановление об их организации уже подготовлено Министерством экономики Узбекистана, передает Digital Report.

Компании в составе технопарка в Алмазарском районе будут заниматься исследованиями технологий обработки металлов, разработкой программ по энергосбережению, изучением и созданием альтернативных источников энергии и электронных измерительных приборов, разработками по робототехнике, машиностроению и электронике. Технопарк в Яшнабадском районе планируют создать для организации малых инновационных производств в области материаловедения, электронных приборов и контроллеров, пищевых и биологически активных добавок, лекарственных средств.

Перед участниками инновационного консорциума ставятся такие задачи, как создание пилотных опытно-промышленных и инновационных предприятий по производству высокотехнологичной продукции, трансфер современных зарубежных технологий и внедрение их на отечественном рынке с привлечением как узбекских, так и зарубежных инвесторов. Также перед ними стоит задача по подготовке квалифицированных кадров. Для этого компании должны наладить тесное сотрудничество с высшими учебными заведениями и привлекать в инновационные проекты как ученых, специалистов-практиков, так и студентов.

Все участники технопарков на 10 лет будут освобождены от уплаты ряда налогов (земельного, налога на прибыль, имущество юридических лиц, благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий), а также обязательных отчислений в государственные целевые фонды. Им также предоставят льготы по уплате таможенных пошлин на оборудование, комплектующие, материалы, которые будут использоваться в производстве. Кроме этого, компаниям из технопарков выделят льготные кредиты на развитие бизнеса.