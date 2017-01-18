Топ-20 брендов смартфонов в Казахстане в 2016 году

Китайские бренды, по данным аналитиков OLX, отвоевывают все большую долю казахстанского рынка.

Интернет давно стал одной из основных площадок для покупки мобильных телефонов, и Казахстан — не исключение. Аналитики сервиса объявлений OLX изучили статистику предложений и назвали топ-20 брендов мобильных телефонов, которые чаще всего интересовали покупателей в 2016 году.

Лидером среди новых телефонов оказался бренд Samsung— на его долю пришлось почти четыре из десяти сделок на портале. За ним следует извечный конкурент Apple, который собрал более четверти соглашений. Тройку лидеров замыкают недорогие китайские бренды («Другая марка»).

В пятерку также попал некогда крупнейший игрок мобильной индустрии, бренд Nokia, который недавно анонсировал возвращение на рынок смартфонов. На его долю пришлось три с половиной процента сделок на OLX. За ней с небольшим отрывом идут гаджеты китайского ИТ-гиганта Lenovo.

В сумме первая пятерка заняла почти 90% сделок. За ними следует тайваньский бренд HTC, амбициозный китайский новичок рынка Meizu и его соотечественник Huawei. В хвосте топ-10 марок оказались также японская Sony и известный своей компьютерной техникой ASUS.

Вторую десятку открывает Fly, который продается преимущественно на просторах СНГ и в Индии. Двенадцатое место досталось бренду премиум-смартфонов Vertu, за которым следует «отставной» лидер рынка смартфонов BlackBerry. Несколько ниже показатели у франко-американского бренда Alcatel-Lucent, а также у китайского новатора Xiaomi. Замыкают двадцатку популярных брендов смартфоны HP, культовый бренд нулевых Motorola, а также смартфоны от Google и тайваньская марка Mio. На них пришлось по десятой доле процента от сделок.

Топ-20 самых популярных новых мобильных телефонов на OLX

1. Samsung

2. Apple

3. Другая марка

4. LG

5. Nokia

6. Lenovo

7. HTC

8. Meizu

9. Huawei

10. Sony

11. ASUS

12. Fly

13. Vertu

14. BlackBerry

15. Alcatel-Lucent

16. Xiaomi

17. HP

18. Motorola

19. Google

20. Mio

Среди подержанных телефонов список предпочтений начинается аналогично — первые четыре места за Samsung и Apple (37,4% и 26,2% соответственно), LG и Nokia (8,5% и 3,6%). В пятерке также оказались и недорогие китайские бренды. Последним брендом, на чью долю пришлось чуть более процента, стал Sony с каждой пятидесятой сделкой.

Менее одного процента соглашений набрала плотная группа во второй половине списка. Ее открывают «китайцы» Huawei и Meizu, за которыми следуют ASUS, Fly и BlackBerry. Далее —Alcatel-Lucent с 0,2%, и его преследователи, SonyEricsson и Motorola, которые собрали по 0,1% от количества сделок. Закрывают двадцатку получившие около 0,1% от всех соглашений бренды — элитный Vertu, HP, коммуникаторы на Windows i-mate и телефоны от Panasonic.

Топ-20 самых популярных подержанных мобильных телефонов на OLX

1. Samsung

2. Apple

3. LG

4. Nokia

5. Другая марка

6. HTC

7. Lenovo

8. Sony

9. Huawei

10. Meizu

11. ASUS

12. Fly

13. BlackBerry

14. Alcatel-Lucent

15. Sony Ericsson

16. Motorola

17. Vertu

18. HP

19. I-mate

20. Panasonic