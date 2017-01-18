Топ-20 брендов смартфонов в Казахстане в 2016 году
Китайские бренды, по данным аналитиков OLX, отвоевывают все большую долю казахстанского рынка.
Интернет давно стал одной из основных площадок для покупки мобильных телефонов, и Казахстан — не исключение. Аналитики сервиса объявлений OLX изучили статистику предложений и назвали топ-20 брендов мобильных телефонов, которые чаще всего интересовали покупателей в 2016 году.
Лидером среди новых телефонов оказался бренд Samsung— на его долю пришлось почти четыре из десяти сделок на портале. За ним следует извечный конкурент Apple, который собрал более четверти соглашений. Тройку лидеров замыкают недорогие китайские бренды («Другая марка»).
В пятерку также попал некогда крупнейший игрок мобильной индустрии, бренд Nokia, который недавно анонсировал возвращение на рынок смартфонов. На его долю пришлось три с половиной процента сделок на OLX. За ней с небольшим отрывом идут гаджеты китайского ИТ-гиганта Lenovo.
В сумме первая пятерка заняла почти 90% сделок. За ними следует тайваньский бренд HTC, амбициозный китайский новичок рынка Meizu и его соотечественник Huawei. В хвосте топ-10 марок оказались также японская Sony и известный своей компьютерной техникой ASUS.
Вторую десятку открывает Fly, который продается преимущественно на просторах СНГ и в Индии. Двенадцатое место досталось бренду премиум-смартфонов Vertu, за которым следует «отставной» лидер рынка смартфонов BlackBerry. Несколько ниже показатели у франко-американского бренда Alcatel-Lucent, а также у китайского новатора Xiaomi. Замыкают двадцатку популярных брендов смартфоны HP, культовый бренд нулевых Motorola, а также смартфоны от Google и тайваньская марка Mio. На них пришлось по десятой доле процента от сделок.
Топ-20 самых популярных новых мобильных телефонов на OLX
1. Samsung
2. Apple
3. Другая марка
4. LG
5. Nokia
6. Lenovo
7. HTC
8. Meizu
9. Huawei
10. Sony
11. ASUS
12. Fly
13. Vertu
14. BlackBerry
15. Alcatel-Lucent
16. Xiaomi
17. HP
18. Motorola
19. Google
20. Mio
Среди подержанных телефонов список предпочтений начинается аналогично — первые четыре места за Samsung и Apple (37,4% и 26,2% соответственно), LG и Nokia (8,5% и 3,6%). В пятерке также оказались и недорогие китайские бренды. Последним брендом, на чью долю пришлось чуть более процента, стал Sony с каждой пятидесятой сделкой.
Менее одного процента соглашений набрала плотная группа во второй половине списка. Ее открывают «китайцы» Huawei и Meizu, за которыми следуют ASUS, Fly и BlackBerry. Далее —Alcatel-Lucent с 0,2%, и его преследователи, SonyEricsson и Motorola, которые собрали по 0,1% от количества сделок. Закрывают двадцатку получившие около 0,1% от всех соглашений бренды — элитный Vertu, HP, коммуникаторы на Windows i-mate и телефоны от Panasonic.
Топ-20 самых популярных подержанных мобильных телефонов на OLX
1. Samsung
2. Apple
3. LG
4. Nokia
5. Другая марка
6. HTC
7. Lenovo
8. Sony
9. Huawei
10. Meizu
11. ASUS
12. Fly
13. BlackBerry
14. Alcatel-Lucent
15. Sony Ericsson
16. Motorola
17. Vertu
18. HP
19. I-mate
20. Panasonic