Астана перейдет к «умному» уличному освещению и «умным» сервисам

Уличное освещение и наличие дополнительных сервисов сделают этот проект одним из ключевых в рамках реализации общегородского проекта Smart Astana.

Разработчиками уникального проекта по интеллектуальному освещению столичных улиц является компания Astana Innovations. Проект направлен на обеспечение энергоэффективности уличного освещения за счет установки светодиодных ламп и системы «умного» уличного освещения, также снижение эксплуатационных затрат на уличное освещение, передает официальный сайт Астаны.

В рамках реализации проекта планируется замена существующих натриевых ламп на современные светодиодные светильники. Общее количество ламп с функцией диммирования (регулирование мощностей ламп) составит не менее 25 тысяч единиц.

По словам разработчиков, это позволит экономить более 50% потребления электроэнергии, затрачиваемой на уличное освещение, а также снизит затраты на эксплуатацию светильников уличного освещения с помощью «умной» системы освещения.

Вместе с тем на базе столбов уличного освещения будет установлен «умный» сервис — «Интернет вещей (IoT)». Реализация этого сервиса позволит получить доступ к сервисам: Wi-Fi, контролю и мониторингу окружающей среды, мониторингу потока транспортных средств, фотовидеофиксации, аварийной кнопке помощи (SOS), информационной таблице, единой беспроводной сети для сбора данных с других счетчиков и данных. К тому же можно получить свободный доступ к парковкам и е-киоскам.

Тем самым уличное освещение и наличие дополнительных сервисов сделают этот проект одним из ключевых в рамках реализации общегородского проекта Smart Astana. Проект планируется реализовать с привлечением средств инвесторов на сумму более 4 млрд тенге. Столичным управлением коммунального хозяйства ведется подготовка документов для объявления конкурса по привлечению частного партнера.

По информации специалистов компании Astana Innovations, запуск проекта будет осуществлен в нынешнем году. По итогам конкурса планируется подписание договора государственно-частного партнерства с инвестором.