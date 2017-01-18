К 2018 году все граждане Монголии получат цифровую подпись

С введением цифровой подписи граждане смогут получить в электронной форме нужную им информацию и справку, предъявив лишь удостоверение личности.

Главное управление по госрегистрации и интеллектуальной собственности подписало в понедельник меморандум о сотрудничестве с Национальным центром обработки данных. В рамках меморандума стороны планируют сотрудничать в направлении приема электронной информации и заявления на выдачу архивной справки из отдаленных сомонов, в том числе в области повышения их конфиденциальности и интенсификации автоматизированных госуслуг, сообщает CA-NEWS.

Начальник управления сообщил, что сотрудничество с центром обработки данных заключается в обеспечении прозрачности, открытости и доступности информации. Главной особенностью меморандума является внедрение цифровой подписи в повседневную жизнь каждого монгола. То есть, с введением цифровой подписи граждане смогут в будущем получить в электронной форме нужную им информацию и справку, предъявив лишь удостоверение личности.

«В связи с чем, к 2018 году все граждане получат электронно-цифровую подпись», — отметил руководитель главного управления.