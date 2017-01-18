Казахстанцев предостерегают от использования криптовалюты

Организации обещают услугополучателям высокие доходы через завышенные проценты.

Национальный банк РК сообщил о функционировании в Казахстане организаций, предоставляющих инвестиционные услуги для населения с использованием криптовалюты, передает Sputnik.

«Данные организации предлагают казахстанцам участвовать в их программах посредством интернета как путем внесения наличных денег, так и безналичным путем с целью приобретения криптовалюты», — сообщила пресс-служба Нацбанка.

По приобретенной криптовалюте представители данных организаций обещают физическим лицам высокие доходы (завышенные проценты) по истечении установленного времени, не сопоставимые с действующими ставками на финансовом рынке. Высокие вознаграждения выплачиваются за счет привлечения значительного количества участников и денежных поступлений новых клиентов, обеспечивая таким образом наличие денег в обороте. При прекращении оборота (потока) денег или их нехватки для покрытия текущих обязательств данные организации закрываются и все выплаты прекращаются.

«Криптовалюта не имеет привязки к официальной денежной единице либо иным реальным активам, а также соответствующего обеспечения и юридически ответственных субъектов по операциям с их обслуживанием. Кроме того, процесс обращения криптовалюты полностью децентрализован, и отсутствует возможность его регулирования», — сообщили в НБ РК.

Участники, внесшие деньги в пользу данных организаций, не имеют правовых гарантий возврата вложенных денег, поскольку в соответствии с гражданским законодательством Казахстана вступление в данную организацию и внесение денег физическими лицами происходит на добровольной основе и без какого-либо подкрепления документарными процедурами. При этом деятельность вышеуказанных организаций не подпадает под регулирование со стороны Национального банка РК.