Временная регистрация запущена онлайн

Чтобы воспользоваться ею, гражданам необходимо иметь электронную цифровую подпись и пройти авторизацию на портале.

Сегодня на портале электронного правительства Казахстана eGov.kz стала доступна услуга временной регистрации граждан по месту жительства. Чтобы воспользоваться ею, собственнику жилья и желающему в нем зарегистрироваться необходимо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП) и пройти авторизацию на портале.

Сама услуга доступна в разделе «Гражданство, миграция и иммиграция», во вкладке «Регистрация населения и снятие с регистрационного учета». После нажатия кнопки «Заказать услугу онлайн» заявитель заполняет представленную форму, где указывает, является ли он собственником жилья, в котором хочет зарегистрироваться. В случае, если заявитель и есть собственник недвижимости, ему необходимо указать адрес, срок регистрации (от 1 до 12 месяцев), затем в режиме онлайн оплатить госпошлину за оказание услуги и подписать заявку ЭЦП.

Если же собственником жилья является третье лицо, то заявителю необходимо указать ИИН собственника, адрес недвижимости, срок временной регистрации и отправить запрос, который поступит в личный кабинет владельца. Если собственниками жилья являются несколько лиц, достаточно указать данные лишь одного, остальные будут автоматически определены системой через базу данных регистра недвижимости РК. Собственник (один или несколько) подтверждает свое согласие с помощью ЭЦП, после чего заявка возвращается в личный кабинет желающего зарегистрироваться. Ему необходимо произвести оплату госпошлины в онлайн режиме и также подписать свой запрос ЭЦП.

После этого заявка попадает в систему МВД РК, где на ее обработку уходит не более 10 минут, затем на портале отображается статус «регистрация временного адреса прошла успешно». Проверить адрес временной прописки можно, получив адресную справку.

Отмечается, что через услугу временной регистрации на eGov.kz нельзя зарегистрировать детей, для их регистрации необходимо обращаться в отделения госкорпорации «Правительство для граждан» (ЦОН). По всем вопросам касательно временной регистрации черезe Gov.kz или в ЦОН граждане могут звонить в бесплатный круглосуточный единый контакт-центр по номеру 1414. Для обеспечения максимального быстрого и качественного обслуживания в едином контакт-центре с начала текущего года увеличено количество операторов и пересмотрен график их работы.