В Усть-Каменогорске введут безналичную оплату проезда

Сейчас решаются организационные моменты, прорабатываются вопросы с названием.

Усть-Каменогорск станет третьим городом в стране, где будет внедрена система электронного расчета за поездки в автобусах. Ноу-хау власти обещают презентовать уже на этой неделе, передает Tengrinews.kz.

«В ближайшее время мы презентуем проект электронной оплаты проезда. Уже решен вопрос с банками о приобретении оборудования за счет заемных средств. Ориентируемся, что новая система начнет работать с середины года», — заявил на заседании маслихата заместитель акима Усть-Каменогорска Арман Искаков.

«Сейчас решаются организационные моменты, прорабатываются вопросы с названием. Также решается, в каких именно видах транспорта будет внедрена эта система. Пока есть решение только по автобусам, нужно понять, возможно ли внедрение в маршрутных такси и трамваях», — пояснили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.