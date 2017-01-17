Beeline запустил специальный тариф для государственных служащих

В пакете Qyzmetker только то, что нужно, включая звонки на городские телефоны.

Beeline Казахстан представил новый тарифный план Qyzmetker. Предложение разработано специально для государственных служащих РК.

С 2016 года в Казахстане вступил в силу закон, запрещающий пользоваться современными гаджетами в рабочее время всем, кто имеет доступ к служебной и секретной информации или сведениям, представляющим государственную тайну. Под запрет попали все мобильные устройства с подключением к интернету, с фото- и видеокамерами.

«Закон о запрете смартфонов для госслужащих при исполнении побудил чиновников иметь два телефона. Простой телефон без доступа к интернету для службы и смартфон. Для госслужащих увеличились расходы на сотовую связь, приходится покупать пакеты для двух сим-карт, так как сейчас выгоднее пользоваться пакетными предложениями. С новым предложением государственным работникам не нужно будет переплачивать за интернет, который они не используют. В специальном пакете Qyzmetker только то, что нужно, включая звонки на городские телефоны», — прокомментировал новость Алексей Бендзь, директор по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан.

По условиям тарифа Qyzmetker за 1190 тенге в месяц абонент получает безлимит внутри сети, 120 SMS на все направления и 120 минут на других операторов, включая городские телефоны. В тарифный план не включен интернет-пакет, однако при необходимости он подключится дополнительно по низкой цене — 120 тенге за 200 мегабайт. Оплата не привязана к определенной дате и будет списываться один раз в 30 дней.

Новый тарифный план разработан для нужд государственных служащих, но подключиться может любой желающий. Предложение Qyzmetker действует на всей территории РК.