620 школ Кыргызстана обеспечат интернетом до конца 2017 года

Общая стоимость проекта – 10 млн евро.

В рамках проекта по подключению школ Кыргызстана к широкополосному интернету и информатизации образования (программа получила бюджетную поддержку ЕС) интернет-доступ получат 620 учреждений страны. Из них 70% будет подключено к 1 сентября 2017 года, оставшиеся 30% — к 1 ноября. Общая стоимость проекта — 10 млн евро, передает Digital Report.

Министерство образования и науки КР до конца 2017 года подключит к интернету 620 школ по всей республике. Средства на реализацию данного проекта Кыргызстан получил от Европейского союза в рамках программы бюджетной поддержки ЕС на общую сумму 36 млн евро. Первый транш в размере 10 млн евро был получен 12 декабря 2016 года. В министерстве отмечают, что в Кыргызстане впервые выделяются такие значимые бюджетные средства на коммуникационные и интерактивные технологии для школьников.

«Полученный грант направлен на поддержку структурных преобразований в системе образования. Из этой суммы 300 млн сомов (примерно 4,1 млн евро) направлены на развитие коммуникационных и интерактивных технологий. Часть суммы пойдет на закупку интерактивных досок, компьютеров и оборудования для цифрового телевещания, 163,6 млн сомов (примерно 2,26 млн в евро) предусмотрено на подключение школ в интернету», — пояснила начальник управления бюджетной политики министерства Асель Рыскелдиева.

Бюджет проекта (всего 2218 школ):

— 4,1 млн евро пойдет на развитие коммуникационных и интерактивных технологий для школ Кыргызстана

— За 2,26 млн в евро обеспечат широкополосный интернет-доступ для 620 школ страны

— 3,64 млн евро потратят на закупку интерактивных досок, компьютеров и оборудования для цифрового телевещания.

Сегодня в Кыргызстане функционируют 2218 школ. Более 460 из них уже имеют доступ к интернету, в 550 имеются компьютеры. По итогам реализации данного проекта доступ к Всемирной паутине будет у более половины школ республики.

Эксперт отметил, что стоимость подключения каждой школы к современным коммуникациям может быть разной, поскольку некоторые учебные заведения находятся в труднодоступных горных районах страны. Однако, несмотря на трудности, сделать это вполне реально. Кроме того, прокладка кабелей в отдаленные регионы позволит подключить к интернету не только школы.

«Сложность в том, что в некоторые районы кабели будут прокладываться впервые. Из-за особенностей рельефа местности это может обходиться дорого, поэтому выделенная сумма вполне оправдана. Кроме того, появится возможность подключить к интернету и другие социальные объекты, к примеру, больницы. Это в свою очередь откроет новые возможности и для них», — пояснил глава KG labs.

Для организации подключения Министерство образования и науки провело тендер. Из шести поданных предложений комиссия с четвертой попытки выбрала компанию «Ай-Спейс», которая обязалась обеспечить минимальную пропускную способность канала связи не менее 10 Мб/с в зоне KG и не менее 2 Мб/с вне зоны KG круглосуточно, и круглосуточную техническую поддержку в режиме 24×7х365.

К началу нового учебного года в Кыргызстане к интернету подключат 70% школ из 620 намеченных. Остальные 30% провайдер будет обязан подключить к 1 ноября 2017 года. Глава общественного фонда KG labs Азиз Солтобаев считает немаловажным сделать акцент на разработке внутренних процедур контроля над качеством и скоростью поставляемого в школы интернета.

По словам менеджера проектов Представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике Гульнары Ботобаевой, основной целью мероприятий является построение структуры новой образовательной среды, которая ориентирована на внедрение системы электронного документооборота в дошкольных учреждениях и электронных школьных дневников, использование в учебном процессе интерактивного дистанционного обучения, видео и аудиоконференций.

«Особое внимание у нас уделяется развитию информационной системы управления сектора образования. Все школы смогут онлайн вводить свои данные, и министерство образования сможет видеть, где и какие недостатки существуют в той или иной школе, будь то нехватка учителей или учебных материалов», — уверена Гульнара Ботобаева.

Подключение школ к интернету сократит цифровой барьер, который сегодня отделяет Кыргызстан от более развитых стран, считает Азиз Солтобаев: «Чтобы быть конкурентоспособными на рынке, мы должны обладать определенными цифровыми навыками. Поэтому такая инициатива приветствуется, несмотря на то, что ее начали реализовывать с запозданием. Тем не менее, это позволит нашей стране сократить цифровой разрыв, то есть сократит диспропорции в доступности информационных технологий для разных районов и повысит равенство шансов развития для каждого учащегося вне зависимости от места проживания», — говорит он.

Как отметили в Министерстве образования, учителя со всех регионов получат возможность освоить информационные технологии в недавно созданном Институте повышения квалификации и переподготовки, где будет внедрен курс по компьютерной грамотности.

«Подключение школ к интернету — это большой шаг, поскольку об этом много говорилось, но никакой технической базы для этого ранее не было. Как только проект будет успешно осуществлен, можно уже говорить и о повышении уровня компьютерной грамотности для учителей и самих учеников. У них появится возможность саморазвиваться и быстрее осваивать навыки работы в области цифровых коммуникаций», — отметил Азиз Солтобаев.

Примечательно, что почти одновременно, 16 декабря 2016 года, Всемирный банк заявил о финансировании в объеме $20 млн проекта регионального взаимодействия «Диджитал КАСА. Кыргызстан» (Digital CASA. Kyrgyzstan). По словам председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызстана Бакыта Шаршембиева, из общей суммы 50% предоставляется в виде льготного кредита и 50% — в виде гранта. Проект направлен на обеспечение населения высокоскоростным интернетом и развитие транзитного потенциала Кыргызстана по отношению к широкополосной Сети.