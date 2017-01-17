С 2017 года в Казахстане отменяется государственное регулирование цен в телекоме

Планируется, что новшество позволит повысить эффективность национального рынка: казахстанские субъекты окажутся в равных условиях с субъектами ЕАЭС.

В Казахстане с 1 января 2017 года, в соответствии с рекомендациями ОЭСР, отменяется государственное ценовое регулирование на рынке телекоммуникаций и почтовой связи, передает Digital Report.

Это решение правительства республики коснется и таких отраслей, как железнодорожный транспорт, электро- и теплоэнергетика, производство нефтепродуктов, транспортировка нефти, гражданская авиация, портовая деятельность. Планируется, что новшество позволит повысить эффективность национального рынка: казахстанские субъекты окажутся в равных условиях с субъектами ЕАЭС. При этом отмечается, что проводимое реформирование ценообразования не означает абсолютной свободы. У государства останется ряд инструментов для «антимонопольного расследования», чтобы исключить нарушения, связанные со свободными ценами.