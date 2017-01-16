Принят план развития единой информационной системы ЕАЭС на 2017-2018 годы

Совет Евразийской экономической комиссии провел заседание, где обсуждалось создание цифрового онлайн-пространства.

План развития единой информационной системы ЕАЭС на 2017-2018 годы принят на Совете Евразийской экономической комиссии, заседание которого прошло 13 января 2017 года.

«Создание цифрового онлайн-пространства, позволяющего обеспечить обмен информацией между органами власти государств-членов ЕАЭС, а также создание прозрачной среды для перемещения товаров и услуг — одни из наиболее перспективных и важных векторов деятельности ЕЭК», — отметил в ходе заседания Совета председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян​.

Уже в 2017 году начнут действовать общие для всех стран Союза системы обмена информацией в сфере обращения медицинских изделий и лекарственных средств, реестры для идентификации субъектов внешнеэкономической деятельности и правообладателей интеллектуальной собственности. Заработает единая система доступа к государственным (муниципальным) закупкам в ЕАЭС, осуществляемым в электронном формате.

Кроме того, министр по интеграции и макроэкономики ЕЭК Татьяна Валовая​​ представила доклад о сферах экономики, обладающих максимальным интеграционным потенциалом. Отраслями, позволяющими повысить уровень импортозамещения за счет делового сотрудничества предприятий в рамках ЕАЭС, являются машиностроение, текстильное и швейное производство, нефтехимия, транспорт и связь. Кроме того, значительный мультипликативный эффект дает промышленное партнерство стран Союза в металлургии, энергетике, добыче природных ископаемых и торговле. Есть возможности для увеличения объемов экспорта в третьи страны продуктов нефтехимического производства, машиностроения, пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности.

«Предложения по использованию кооперационных возможностей бизнеса в рамках ЕАЭС базируются на поддержке современных инновационных отраслей экономики, укреплении связей между предприятиями внутри стран Союза и содействии росту экспорта продукции наших производителей в третьи страны. Важно упростить регуляторную среду, а также вести последовательную работу по уменьшению числа барьеров, ограничений и изъятий, препятствующих развитию бизнеса и комфортной жизни граждан стран Евразийского экономического Союза», — подчеркнул Тигран Саркисян.