Кыргызстан собирается покупать интернет у Китая

Обеспечение будет проводиться по волоконно-оптическим линиям связи.

ОАО «Кыргызтелеком» подписало с China Telecom меморандум о покупке интернета через ВОЛС на юге Кыргызстана. При покупке интернета у Китая каких-либо ограничений в контенте кыргызстанцы не почувствуют, заявил директор по стратегическому развитию ОАО «Кыргызтелеком» Кылыч Куталиев, сообщает Sputnik. Сейчас обсуждаются детали договора по поставке интернета в КР, в том числе цена.

Куталиев рассказал, что технический тест в декабре прошел успешно. Обеспечение будет проводиться по волоконно-оптическим линиям связи. Маршрут линии будет следующим: Иркештам — Ош — Джалал-Абад — Бишкек. Однако пока не известно, какой объем интернет-трафика планируется закупить. Директор по стратегическому развитию уверяет: чтобы Интернет был качественным, лучше иметь резервный стык, то есть альтернативного поставщика.

«В нашем случае основной поставщик — Казахстан. Сейчас у Кыргызстана есть возможность покупать трафик и у него, и у Китая. Узбекистан и Таджикистана пока не вариант, они сами покупают интернет у Казахстана», — отметил Куталиев.

При покупке трафика у Китая ограничений в контенте (как в самой КНР, где недоступны ряд сервисов, в том числе Facebook, Google и YouTube) не будет, обещает представитель «Кыргызтелекома». Он объяснил, что у China Telecom планируется приобретать транзитный интернет, а это позволит обходить все ограничения на серверах.

«По сути, интернет будет российским — он поставляется в Китай транзитом через Казахстан. То есть мы покупаем тот же российский контент через РК и КНР», — уточнил Куталиев.

В начале августа 2016 г. интернет-операторы Кыргызстана получили от казахстанских поставщиков сообщение о повышении стоимости транзита в 3-4 раза. Уполномоченные органы КР попросили коллег из Казахстана проверить, насколько законно столь резкое увеличение тарифа.

В начале ноября руководитель Ассоциации операторов связи Нурбек Абасканов сообщил, что казахстанские операторы представили интернет-провайдерам КР на подписание контракты со сниженными ценами, близкими к июньским — в среднем около 15 долларов за один мегабит в секунду. Они вступили в силу с января.

Из-за скандала с интернетом был снят с должности прежний председатель правления ОАО «Кыргызтелеком» Эмиль Ешеналиев. Вместо него назначили Нурлана Мадаминова. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту заключения договоров с казахстанскими провайдерами в нарушение требований закона о госзакупках, без конкурса и мониторинга цен.

Ранее в «Кыргызтелекоме» сообщили, что на условия партнеров из Казахстана пришлось согласиться, чтобы не оставить абонентов без интернета. В связи с возникшими обстоятельствами Кыргызстану пришлось рассмотреть варианты интернет-поставок из других стран.