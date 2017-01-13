«Лаборатория Касперского» выяснила, что погоня за лайками приводит к подавленности и унынию

Для 78% казахстанцев социальные сети — это возможность оставаться на связи с друзьями и коллегами.

Новое исследование «Лаборатории Касперского» показало, что для большинства пользователей в Казахстане жизнь в социальных сетях связана с фрустрацией и плохим настроением. Исследование «Как социальные сети влияют на нашу жизнь и настроение» проведено специально для «Лаборатории Касперского» среди 16 750 пользователей интернета из 18 стран мира в конце 2016 года. В казахстанскую выборку вошли 500 человек.

47% опрошенных казахстанцев признались, что завидуют друзьям, чьи посты вызывают больше отклика, чем их собственные. Половина респондентов огорчается, если их посты и фотографии никто не лайкают или лайкают меньше, чем они рассчитывали.

Люди приходят в социальные сети с определенными позитивными целями: 78% казахстанцев среди основных назвали возможность оставаться на связи с друзьями и коллегами, для 75% это удобный способ просматривать развлекательные и смешные посты. Среди контента, который жители Казахстана размещают чаще всего, — рассказы о своих хобби (63%), посещенных событиях и вечеринках (56%), а также фотографии из отпуска (43%) и позитивная информация, вызывающая улыбку (39%).

На деле жизнь в социальных сетях сопряжена с множеством раздражителей: первое место здесь уверенно занимает реклама (она досаждает 86% казахстанцев), однако многие неприятные факторы связаны с непосредственным окружением пользователя. Нервировать может почти все: посты о вечеринках, на которые не пригласили (61% опрошенных признались, что из-за этого их настроение ухудшается), красивые фотографии друзей из отпуска (46%), даже собственные счастливые воспоминания (37% казахстанцев рассказали, что, пересматривая свои предыдущие посты, они склонны думать, что раньше жили счастливее).

Предыдущее исследование социальных сетей показало, что 78% людей хотя бы раз задумывались о том, чтобы покинуть эти сервисы. В основном их останавливает страх потерять контакты с друзьями и собственные «цифровые воспоминания»: посты, фотографии, видеоролики и т. д. «Лаборатория Касперского» разрабатывает приложение FFForget, которое устранит такую проблему: благодаря этой программе решение об удалении своих аккаунтов можно будет принимать более свободно и независимо от третьих лиц.

«Наши отношения с социальными сетями превратились в порочный круг, — говорит Евгений Черешнев, руководитель управления по социальным медиа „Лаборатории Касперского“. — Мы посещаем такие сайты, чтобы рассказать о радостных событиях, но тем же заняты и все вокруг. Мы оказываемся окружены фотографиями и постами счастья. Велик соблазн решить, что наши друзья живут веселее нас самих. Из-за этого люди чувствуют себя подавленными, многие задумываются о том, чтобы уйти из соцсетей. Но тут мы попадаем в ловушку: уже слишком много дорогих моментов хранятся в социальных сетях, и мы боимся их потерять. FFForget создаст резервную копию ваших личных данных, зашифрует их и загрузит в облако. Доступ к контенту можно будет настроить для друзей или родных».

Выпуск приложения запланирован на 2017 год, точная дата зависит от интереса со стороны аудитории. Чтобы воспользоваться приложением в числе первых, необходимо зарегистрироваться на Ffforget.kaspersky.com, тогда вы сможете оперативно получать новости о запуске приложения и стать пользователями его бета-версии.