Технический сбой в работе постаматов «Казпочты» произошел в нескольких городах Казахстана

Сейчас производится запланированное обновление софта.

В Караганде, Алматы и Астане не работают около 20 постаматов Казпочты из-за технического сбоя, передает Tengrinews. Казахстанцы в социальных сетях жалуются на то, что посылки приходят в отделения почты или супермаркет посылок, а не в постаматы. Некоторые алматинцы сообщают, что их бандероли были перенаправлены в ближайшие постаматы.

В АО «Казпочта» объяснили, что такая ситуация произошла из-за технического сбоя в работе постаматов. Сейчас производится запланированное обновление софта 17 постаматов: двух в Караганде, шести в Астане и девяти в Алматы. Отмечается, что в течение недели все постаматы будут работать в штатном режиме. Также в «Казпочте» добавили, что в настоящий момент в стране работают более 100 постаматов. «Казпочта» держит ситуацию под контролем, при возникновении вопросов рекомендуется обращаться в контакт-центр по бесплатному номеру 1499.

Представители компании отмечают, что ежегодно к новому году значительно увеличивается поток посылок. Если в 2014 году через постаматы было получено 510 посылок, в 2015 — 30 017, то в этом году — 370 220.