Кыргызтелеком урегулировал цены на интернет

Все абоненты компании получают качественный интернет с гарантией постоянной цены.

Руководство ОАО провело переговоры с поставщиками интернета с целью урегулирования стоимости. Таким образом, все абоненты ОАО «Кыргызтелеком» получают качественный интернет с гарантией постоянной цены, сообщает CA-NEWS.

По словам исполнительного директора Ассоциации операторов связи Кыргызстана Абасканова Нурбека, это «скорее хозяйственный вопрос».

«У Кыргызстелекома, насколько мне известно, два контаркта на поставку интернета. Снижение цен по одному из них уже произошло в ноябре 2016, с $15 за один мегабит в секунду до $13. Стоимость второго контракта мне неизвестна. Если договоренность достигнута по второму — то можно будет говорить о каких-либо существенных снижениях цен на интернет», — отметил Абасканов.

По его информации, Кыргызтелеком является не единственным поставщиком интернета в Кыргызстан, он занимает 15-20% от общего рынка.

Напомним, в начале августа интернет-операторы Кыргызстана получили от казахстанских поставщиков сообщение о повышении стоимости транзита в 3-4 раза. Уполномоченные органы Кыргызской республики попросили коллег из Казахстана проверить, насколько законно столь резкое увеличение тарифа.

В начале ноября руководитель Ассоциации операторов связи Нурбек Абасканов сообщил, что казахстанские операторы представили интернет-провайдерам Кыргызстана на подписание контракты со сниженными ценами, близкими к июньским — в среднем около 15 долларов за один мегабит в секунду. Они должны были вступить в силу с января.

Из-за скандала с интернетом ранее был снят с должности прежний председатель правления ОАО «Кыргызтелеком» Эмиль Ешеналиев и назначен Мадаминов Нурлан.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по факту заключения предприятием договоров с казахстанскими интернет-провайдерами в нарушение требований закона о госзакупках, без конкурса и мониторинга цен. В результате двум компаниям было переплачено свыше 275 тысяч долларов.

До этого в «Кыргызтелекоме» сообщили, что им пришлось согласиться на условия партнеров из РК, чтобы не оставить абонентов без интернета. Также в Кыргызстане рассматривают альтернативу Казахстану по поставке интернета из других стран.