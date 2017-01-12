Казахстан снизил цены на интернет Кыргызстану

Скандал с повышением цен на интернет начался летом, и лишь осенью удалось урегулировать этот вопрос.

Казахстан с января 2017 года вернул прежние цены на интернет для Кыргызстана, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу ОАО «Кыргызтелеком».

В начале августа 2016 года интернет-операторы Кыргызстана получили от казахстанских поставщиков сообщение о повышении стоимости транзита в 3-4 раза. Уполномоченные органы Кыргызской республики попросили коллег из Казахстана проверить, насколько законно столь резкое увеличение тарифа. В начале ноября руководитель Ассоциации операторов связи Нурбек Абасканов сообщил, что казахстанские операторы представили интернет-провайдерам Кыргызстана на подписание контракты со сниженными ценами, близкими к июньским — в среднем около 15 долларов за один мегабит в секунду. Они должны были вступить в силу с января.

«С января 2017 года абоненты ОАО „Кыргызтелеком“ получают качественный интернет без повышения абонентской платы. Таким образом, организация выполнила поручение премьер-министра вернуть прежние тарифы», — отметил спикер.

Из-за скандала с интернетом ранее был снят с должности прежний председатель совета директоров ОАО «Кыргызтелеком» Эмиль Ешеналиев и назначен Бекзат Усенканов.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту заключения предприятием договоров с казахстанскими интернет-провайдерами в нарушение требований закона о госзакупках, без конкурса и мониторинга цен. В результате двум компаниям было переплачено свыше 275 тысяч долларов. До этого в «Кыргызтелекоме» сообщили, что им пришлось согласиться на условия партнеров из РК, чтобы не оставить абонентов без интернета. Также в Кыргызстане рассматривают альтернативу Казахстану по поставке интернета из других стран.