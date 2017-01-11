В Алматы хакеры увели со счета в банке 155 млн тенге через программу Team Viewer

Преступники взломали пароли доступа к банковскому счету.

В Жетысуском районном суде № 2 города Алматы оглашен приговор по уголовному делу в отношении А. Митина и Р. Хусаинова, осужденных по ст. 188 ч. 4 п. 3 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) Уголовного кодекса РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

По материалам дела, в апреле 2015 года подсудимые посредством системы «Интернет банкинг», с использованием специальной электронной программы, путем удаленного доступа через программу Team Viewer, незаконно взломав пароли доступа к банковскому счету в АО «Нурбанк» и создав несоответствующие действительности платежные поручения, перечислили денежные средства в размере 155 000 000 тенге в ранее созданную ими компанию ТОО «Казахстанско-производственно-коммерческая компания».

В ходе главного судебного разбирательства подсудимые А. Митин и Р. Хусаинов вину не признали. Приговор суда не вступил в законную силу.