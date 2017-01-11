Оформлять временную регистрацию электронно казахстанцы смогут через месяц

Глава правительства РК подверг критике работу государственной корпорации «Правительство для граждан».

На первом в этом году заседании правительства РК был затронут вопрос ажиотажа вокруг введения временной регистрации граждан, и премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев указал на недоработки «Правительства для граждан», в частности, он раскритиковал отсутствие на электронном портале услуги по временной регистрации казахстанцев, передает Zakon.kz.

«Мы создали корпорацию для граждан, в итоге тоже непонятно, чем занимается корпорация: даете разъяснение людям, что в онлайн-режиме не будем вас регистрировать — для чего тогда создали вас, если условия не создаете? — возмутился премьер. — И ваши памятки не сейчас людям нужны, раньше надо было их изготавливать, распространять через всевозможные источники информации. Почему нельзя в онлайн-режиме регистрироваться?».

Глава госкорпорации ответил, что в настоящее время через еGov можно получить только постоянную регистрацию. «Данная услуга будет разработана в течение месяца», — пообещал руководитель «Правительства для граждан».

Однако Сагинтаева не устроил ответ Д. Еренчинова, премьер-министр отметил, что в течении месяца ажиотажа уже не будет: «В течение месяца уже ажиотажа не будет, кому надо — пойдет зарегистрируется, потом пойдет все в обычном режиме. Пока закон рассматривался, мы все понимали — надо было просчитать, еще в прошлом году ввести эту услугу в электронном виде. И после принятия закона 22 декабря 2016 года надо было всем сказать: хотите в электронном режиме, хотите — сходите в ЦОНы, дополнительные рабочие места созданы, окошки везде работают. Мы же постфактум бегаем».

«Вопрос е-регистрации по временной регистрации — это вопрос НИТа и Министерства внутренних дел. Сейчас отработаем совместно, меньше чем через месяц будет услуга», — ответил в свою очередь министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев. Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов также заверил премьера, что вопрос будет решен.