Министр оборонной и аэрокосмической промышленности встретился с представителями ИТ-компаний

Отмечена необходимость создания доверенных отечественных разработок в сфере ПО, увязав это с решением задач по их приоритетному использованию в государственных органах.

29 декабря в Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности состоялась встреча Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Б. Атамкулова с членами Ассоциации ИТ-компаний Казахстана. Как сообщили в пресс-службе МОАП РК, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы развития отечественной электронной и софтверной промышленности, кибербезопасности, научного и кадрового потенциала в сфере радиоэлектроники и информационно-коммуникационных технологий.

В ходе встречи отмечена необходимость создания доверенных отечественных разработок в сфере программного обеспечения, увязав это с решением задач по их приоритетному использованию в государственных органах. Также Ассоциация должна стать важным звеном в оценке качества подготовки казахстанских специалистов и формированию на этой основе рейтинга отечественных профильных ВУЗов.

В свою очередь, президент Ассоциации Нурлан Исин отметил что, в создании Министерства Ассоциация видит потенциал для развития отечественных софтверных компаний и заинтересованность их участия в создании продуктов для высокотехнологичных направлений деятельности Министерства. На встрече были обозначены контуры совместной деятельности Министерства и предприятий, входящих в состав Ассоциации ИТ-компаний, в сфере оборонной промышленности и аэрокосмической деятельности.

Итогом встречи стало решение о создании совместной рабочей группы для проработки нормативных и организационных вопросов расширения сфер использования отечественных программных продуктов в государственном и квазигосударственном секторе.