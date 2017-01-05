Электронный архив КазТрансОйл позволил автоматизировать бизнес-процессы

Развитие электронного архива вывело на новый уровень качество хранения и поиска документации компании.

В АО «КазТрансОйл» в рамках реализации Программы развития информационных технологий на 2013 — 2017 годы внедрена и действует система электронного архива, сообщает Strategy2050.kz.

Как рассказали в нацкомпании, развитие электронного архива вывело на новый уровень качество хранения и оперативного поиска управленческой, финансовой, научно-технической и другой документации компании. Все сведения о деятельности компании отныне собираются в одном месте, а поиск нужного документа занимает считанные минуты. Внедрение электронного архива позволило автоматизировать ряд бизнес-процессов, таких, как распределение информации по типу документов, хранение документации в электронном виде, разграничение прав доступа, быстрый и удобный поиск и высокий уровень конфиденциальности.

К преимуществам электронного архива относятся упорядоченное и надежно защищенное хранение документации на протяжении неограниченного срока, успешное взаимодействие с другими пользователями в режиме реального времени, работа пользователя с электронной копией документа обеспечивает сохранность документа на бумажном носителе и предотвращает утерю оригинала.

Отмечается, что в системе электронного архива данные хранятся в целости и сохранности, с минимизацией риска потери.