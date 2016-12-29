Хакеры украли 155 миллионов тенге с банковского счета

Параллельно с этим в Бостандыкском районном суде рассматривается еще одно дело по киберпреступлениям.

В Алматы судят предполагаемых хакеров, которые, по версии следствия, украли 155 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя отдела информационного обеспечения Алматинского городского суда Дияса Махамбетова.

«По материалам органов уголовного преследования в апреле 2015 года подсудимые посредством системы интернет-банкинга, с использованием специальной электронной программы, путем удаленного доступа взломали пароли доступа к банковскому счету частной компании и перечислили деньги в размере 155 миллионов тенге в ранее созданную ими ТОО», — рассказал Дияс Махамбетов.

Параллельно с этим в Бостандыкском районном суде рассматривается еще одно дело по киберпреступлениям. По делу проходят 20 человек. По версии следствия, подсудимые рассылали вирус от имени Генпрокуратуры, Налогового комитета, Минфина и Комитета госдоходов и таким образом переводили деньги предприятий на свои счета.