Казахстанская система экстренного вызова ЭВАК готова к эксплуатации

Система обеспечивает поступление сигнала в случае аварии или сигнала SOS на пульт ДЧС в каждой области РК.

О готовности к эксплуатации национальной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах — ЭВАК — сообщил первый вице-министр МИР РК Альберт Рау, передает Kazpravda.kz.

«Сегодня провели демонстрацию готовности к опытной эксплуатации национальной системы ЭВАК. Система обеспечивает поступление сигнала в случае аварии или сигнала SOS на пульт ДЧС в каждой области РК, оборудование в регионах установлено», — рассказал Рау.

Система будет запущена с 1 января 2017.

«В течение года будут решены проблемы, в том числе сопряжение с российской ГЛОНАСС и европейской системой. Таким образом, при ДТП в РК, РФ, ЕС сигнал поступит на пульт службы 112. Хотел бы особо отметить высокий уровень решения задачи коллективом „Института космической техники и технологий“, комитетов транспорта и аэрокосмоса. Без особого шума решен целый комплекс разноплановых вопросов, и наша система не уступает зарубежным аналогам», — отметил вице-министр.

Также «Институт космической техники и технологий» разработал и продемонстрировал образцы оборудования, которые будут устанавливаться на автотранспорт.