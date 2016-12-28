23 новых участника СЭЗ «ПИТ» инвестировали свыше 1,2 млрд тенге

Проводится планомерная работа по развитию инфраструктуры органом Специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий».

В течение 2016 года Автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий» (АКФ «ПИТ»), являющимся управляющим органом Специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» (СЭЗ «ПИТ») проводилась целенаправленная работа по развитию СЭЗ.

В рамках развития и продвижения СЭЗ «ПИТ» в этом году было проведено 54 мероприятия с участием отечественных и зарубежных компаний, представителями государственных структур и т.д. В рамках программы обмена опытом было организовано посещение специалистами СЭЗ «ПИТ» ряда специальных экономических зон: «Оңтүстік», расположенной в Южно-казахстанской области; «Хоргос — Восточные Ворота», расположенный в Алматинской области и «Сарыарка», расположенный в Карагандинской области.

Одним из основных направлений развития СЭЗ «ПИТ» является привлечение технологических компаний для работы в рамках СЭЗ. Так, за текущий год было проведено 127 консультаций касательно получения статуса участника СЭЗ «ПИТ». В результате, было привлечено 23 новых резидента. Это такие компании, как ТОО «EPAM Kazakhstan» (ЭПАМ Казахстан), АО «Казтелепорт», ТОО «Күнделік (Kundelik)», ТОО «Региональные платежные системы», ТОО «Digital Management» и другие. Общий объем инвестирования 23 новых компаний СЭЗ «ПИТ» составляет 1 236 372 725 тенге. Общий штат новых компаний СЭЗ «ПИТ» — 611 сотрудников.

Наряду с привлечением новых компаний, проводится планомерная работа по повышению качественного состава резидентов СЭЗ «ПИТ». В частности, в текущем году было расторгнуто 15 договоров с компаниями, нарушившими условия деятельности в качестве участника СЭЗ «ПИТ» и не исполнившими свои обязательства по реализации заявленных проектов.

Таким образом, по данным на 27 декабря 2016 года резидентами СЭЗ «ПИТ» являются 164 компании. Большинство из них осуществляют деятельность в сфере информационных технологий. 68 компаний работают по принципу экстерриториальности. Общее количество рабочих мест всех участников СЭЗ «ПИТ» — 3 706.

Вместе с тем, проводится планомерная работа по развитию инфраструктуры СЭЗ «ПИТ». В 2016 году на территории второй очереди СЭЗ «ПИТ» введен в эксплуатацию производственный объект (линия по производству светодиодных изделий и приборов) ТОО «DS Multimedia CA» под брендом «Tecata». В ближайшее время ожидается сдача ряда объектов второй очереди СЭЗ «ПИТ», которая предоставит современные офисные помещения более чем на 9 тыс. кв. метров и новые инфраструктурные проекты, как индустриальные, так и социальные. Согласно намеченному графику работ идет строительство первой очереди комплекса «KBTU Drilling Center» и Казахстанской Морской Академии. Завершается строительство центра Almaty Tech Garden Lab, который предоставит инновационным компаниям возможность получить рабочую зону и помещения, оборудованные по последним технологиям (Новые материалы и аддитивные технологии, Индустрия 4.0, Internet of things, Smart технологии). Готовность инфраструктуры второй очереди СЭЗ «ПИТ» составляет 85-90%.

Значительным импульсом для привлечения казахстанских и зарубежных высокотехнологических компаний послужит запуск на базе Парка инновационных технологий Центров развития технологий, которые создаются АКФ «ПИТ» совместно с транснациональными корпорациями. В частности, с McKinsey&Company создается Центр компетенций ГМК (горно-металлургический комплекс), запуск первого модуля которого ожидается в ближайшее время. Также прорабатываются вопросы создания Геологического кластера на базе СЭЗ «ПИТ» в целях комплексного решения стратегических задач в геологической отрасли.

Реализация данных мер позволит обеспечить еще более привлекательные условия для привлечения технологических компаний, инвесторов, а также будет способствовать повышению конкурентоспособности текущих участников на внутреннем и внешних рынках.